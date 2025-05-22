Цены на нефть слабо растут сегодня утром, инвесторы оценивают обстановку на Ближнем Востоке и данные о нефтяных запасах в США.

Как отмечает finmarket.ru, Израиль готовится нанести быстрый удар по ядерным объектам Ирана, если переговоры Тегерана и Вашингтона по иранской ядерной программе провалятся, сообщает «Axios» со ссылкой на осведомленные источники.

Как заявил один из собеседников портала, израильские военные считают, что оперативное окно для проведения успешного удара может скоро закрыться, поэтому Израилю придётся действовать быстро, если ирано-американские переговоры не увенчаются успехом.

Между тем коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,328 млн баррелей, говорится в опубликованном накануне еженедельном докладе министерства энергетики. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 1,85 млн баррелей, по данным «Trading Economics».

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 16 мая, увеличились на 816 тысяч баррелей, дистиллятов - на 579 тысяч баррелей. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1,76 млн баррелей, дистиллятов - на 1,2 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на «NYMEX» нефть, снизились на 457 тысяч баррелей. Неделей ранее показатель сократился на 1,07 млн баррелей.

Доллар США стабилен к евро и фунту стерлингов, дешевеет к иене сегодня на торгах. Инвесторы следят за развитием событий вокруг предложенного президентом США Дональдом Трампом проекта бюджета, предусматривающего масштабное снижение налогов. Запланированное сокращение налоговых поступлений на $3-5 трлн может оказать дополнительное давление на бюджет.

Ряд конгрессменов-республиканцев из штатов, где в основном голосовали за демократов, предупредили, что не поддержат законопроект, если он не будет предполагать более крупных вычетов на уровне штатов и местных органов власти.

Дополнительное давление на доллар оказывают слабые результаты аукциона государственных облигаций, усилившие опасения, что инвесторы теряют интерес к американским активам. Минфин США вечером в среду разместил 20-летние госбонды на $16 млрд под 5% годовых. Ставка стала рекордной с 2020 года из-за низкого спроса на эти бумаги.

Евро по данным на 9.37 мск снизился к доллару всего на 0,04% и торгуется на отметке $1,1326 по сравнению с $1,1331 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару подросла на 0,04% - до $1,3425 против $1,3420 в среду. Курс доллара в паре с иеной опустился на 0,30% - до 143,25 иены со 143,68 иены на закрытие предыдущей сессии. По отношению к офшорному юаню доллар стабилен торгуется на уровне 7,2031 юаня против 7,2038 юаня накануне.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,89/87,28 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 26 копеек, средний курс продажи вырос на 142 копейки. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 83,3-83,4 рубля за доллар.

Китайский юань снижается на Московской бирже утром в четверг. Рубль растёт, несмотря на активное падение нефти. Спрос на рублевую ликвидность поддерживается при подготовке экспортёров к налоговым выплатам на следующей неделе. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,0315 рубля (-2,3 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 5,61 копейки ниже уровня действующего официального курса.