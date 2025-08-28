Цены на нефть опускаются в четверг после подъёма по итогам предыдущей сессии на данных об очередном снижении запасов в США.

Как отмечает finmarket.ru, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 2,39 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны. Резервы бензина на неделе, завершившейся 22 августа, уменьшились на 1,24 млн баррелей, дистиллятов - на 1,79 млн баррелей.

Эксперты отмечают, что спрос на топливо в США вырос, поскольку автомобильный сезон продолжается. В то же время этот сезон подходит к концу, традиционно его завершением считается уикенд после Дня труда (1 сентября), отмечает аналитик «IG» Тони Сикамор.

Трейдеры продолжают следить за геополитическими и торговыми новостями.

Доллар США стабилен к евро и фунту стерлингов на торгах в четверг, дешевеет в парах с иеной и юанем.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,12%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,05%.

Трейдеры ждут публикации пересмотренных данных о ВВП США за второй квартал, отчёт выйдет в 15.30 мск в четверг. В это же время будет опубликован еженедельный доклад о количестве новых заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю.

В пятницу также будут обнародованы данные о доходах и расходах американцев за июль, включающие ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС).

В настоящее время рынок оценивает в 89% вероятность снижения базовой процентной ставки американским ЦБ на 25 б.п. в сентябре против 82% неделей ранее. Представители Федрезерва, однако, продолжают говорить, что решение будет зависеть от дальнейших статданных.

В центре внимания трейдеров остаётся ситуация вокруг члена совета управляющих ФРС Лизы Кук, отправленной в отставку президентом США Дональдом Трампом.

Советник по экономике Белого дома Кевин Хассет заявил накануне, что Кук, по его мнению, должна уйти в отпуск на время разбирательства относительно её статуса в американском ЦБ. Как сообщалось, Кук отказалась уйти в отставку, заявив, что президент не имеет полномочий увольнять её без веской причины. Адвокат Кук сообщил, что она оспорит решение Трампа в суде.

Инвесторы также продолжают следить за событиями во Франции, где 8 сентября состоится голосование по вопросу о доверии правительству в Национальном собрании. Процедура была инициирована премьер-министром страны Франсуа Байру, который ранее представил план бюджета на 2026 год, предусматривающий повышение налогов и сокращение госрасходов, в том числе за счет уменьшения пенсий и социальных выплат. Этот фактор оказывает давление на евро.

Пара евро/доллар по данным на 9.35 мск торгуется на уровне $1,1637 по сравнению с $1,1639 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта к доллару в ходе торгов составляет $1,3505 против $1,3499 накануне.

Пара доллар/иена торгуется на уровне 147,25 иены против 147,4 иены по итогам предыдущей сессии. Курс американской валюты к офшорному юаню опустился до 7,1470 юаня по сравнению с 7,1521 юаня накануне.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,88/85,4 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 170 копеек, средний курс продажи вырос на 187 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 80,99-81,09 рубля за доллар.

Китайский юань немного дорожает на Московской бирже утром в четверг, рубль слабеет на фоне дешевеющей нефти. Поддержку рублю оказывает остаточный спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортёров для перечисления налогов в бюджет. Единый день налоговых выплат в этом месяце приходится на четверг, 28 августа. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,2455 рубля (-1,55 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,46 копейки выше уровня действующего официального курса.