Цены на нефть опускаются на новых сигналах избытка предложения на мировом рынке.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные в ночь на среду, показали уверенный рост запасов нефти в США на прошлой неделе - на 4,4 млн баррелей. Запасы бензина и дистиллятов, по информации API, также увеличились.

Как сообщает finmarket.ru, данные API указывают на слабый спрос и «медвежий» прогноз для цен на нефть, отмечают аналитики китайской брокерской компании «Haitong Futures».

Рынок ждёт возобновления публикации статданных по экономике США, а также продолжает следить за информацией, касающейся экспорта российской нефти.

Доллар США стабилен к евро и фунту стерлингов на торгах в среду, дешевеет в паре с иеной.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,01%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,02%.

Инвесторы ждут публикации на этой неделе ряда отложенных из-за шатдауна статистических отчётов, которые могут дать более чёткое представление о ситуации в экономике США и повлиять на решение Федеральной резервной системы (ФРС) по ставке на декабрьском заседании.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность её уменьшения Федрезервом на 25 базисных пунктов в декабре оценивается рынком в настоящее время менее чем в 50% против 67% неделей ранее и 93,7% месяц назад, по данным «CME FedWatch».

Ожидания снижения ставки уменьшились на прошлой неделе после высказываний нескольких представителей руководства американского ЦБ. Между тем член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил в понедельник, что Федрезерву следует вновь опустить ставку в декабре. Уоллер отметил сигналы ослабления рынка труда, добавив, что не опасается ускорения инфляции или существенного роста инфляционных ожиданий.

Министерство труда США опубликует отчёт по американскому рынку труда за сентябрь в четверг. Накануне ведомство сообщило, что количество новых заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 18 октября, составило 232 тысячи. За три предыдущих недели данные по этому показателю не были опубликованы.

Между тем, отчёт независимого поставщика аналитики по рынку труда «ADP Research» показал, что количество рабочих мест в частном секторе США за период в четыре недели по 1 ноября сокращалось в среднем на 2,5 тысячи в неделю.

Пара евро/доллар по данным на 8.45 мск в среду торгуется на уровне $1,1587 по сравнению с $1,1582 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару составляет $1,3144 против $1,3145 накануне. Курс американской валюты к иене опустился до 155,27 иены со 155,52 на закрытие предыдущих торгов.

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда, встретившийся во вторник с новым премьер-министром страны Санаэ Такаити, подтвердил готовность ЦБ постепенно ужесточать денежно-кредитную политику.

Пара доллар/офшорный юань в среду торгуется на уровне 7,1120 юаня по сравнению с 7,1109 юаня на закрытие рынка во вторник.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 83,75/87,72 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 268 копеек, средний курс продажи вырос на 307 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 82,1-82,2 рубля за доллар.

Китайский юань лишь слегка снизился в начале торгов на Московской бирже; рубль относительно стабилен в начале биржевых торгов 19 ноября на фоне сформировавшегося баланса между спросом и предложением. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,365 рубля (-1,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,6 копейки ниже уровня действующего официального курса.