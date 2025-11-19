Открыт приём заявок на участие в благотворительной акции «Ёлка желаний»ПЛАНИРОВКИ КВАРТИР В НОВОСТРОЙКАХ: КАК ВЫБРАТЬ ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ СВОЕЙ СЕМЬИ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)19.11.25 10:30

Доллар США стабилен к евро и фунту стерлингов

Цены на нефть опускаются на новых сигналах избытка предложения на мировом рынке.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные в ночь на среду, показали уверенный рост запасов нефти в США на прошлой неделе - на 4,4 млн баррелей. Запасы бензина и дистиллятов, по информации API, также увеличились.

Как сообщает finmarket.ru, данные API указывают на слабый спрос и «медвежий» прогноз для цен на нефть, отмечают аналитики китайской брокерской компании «Haitong Futures».

Рынок ждёт возобновления публикации статданных по экономике США, а также продолжает следить за информацией, касающейся экспорта российской нефти.

Доллар США стабилен к евро и фунту стерлингов на торгах в среду, дешевеет в паре с иеной.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,01%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,02%.

Инвесторы ждут публикации на этой неделе ряда отложенных из-за шатдауна статистических отчётов, которые могут дать более чёткое представление о ситуации в экономике США и повлиять на решение Федеральной резервной системы (ФРС) по ставке на декабрьском заседании.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность её уменьшения Федрезервом на 25 базисных пунктов в декабре оценивается рынком в настоящее время менее чем в 50% против 67% неделей ранее и 93,7% месяц назад, по данным «CME FedWatch».

Ожидания снижения ставки уменьшились на прошлой неделе после высказываний нескольких представителей руководства американского ЦБ. Между тем член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил в понедельник, что Федрезерву следует вновь опустить ставку в декабре. Уоллер отметил сигналы ослабления рынка труда, добавив, что не опасается ускорения инфляции или существенного роста инфляционных ожиданий.

Министерство труда США опубликует отчёт по американскому рынку труда за сентябрь в четверг. Накануне ведомство сообщило, что количество новых заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 18 октября, составило 232 тысячи. За три предыдущих недели данные по этому показателю не были опубликованы.

Между тем, отчёт независимого поставщика аналитики по рынку труда «ADP Research» показал, что количество рабочих мест в частном секторе США за период в четыре недели по 1 ноября сокращалось в среднем на 2,5 тысячи в неделю.

Пара евро/доллар по данным на 8.45 мск в среду торгуется на уровне $1,1587 по сравнению с $1,1582 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару составляет $1,3144 против $1,3145 накануне. Курс американской валюты к иене опустился до 155,27 иены со 155,52 на закрытие предыдущих торгов.

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда, встретившийся во вторник с новым премьер-министром страны Санаэ Такаити, подтвердил готовность ЦБ постепенно ужесточать денежно-кредитную политику.

Пара доллар/офшорный юань в среду торгуется на уровне 7,1120 юаня по сравнению с 7,1109 юаня на закрытие рынка во вторник.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 83,75/87,72 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 268 копеек, средний курс продажи вырос на 307 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 82,1-82,2 рубля за доллар.

Китайский юань лишь слегка снизился в начале торгов на Московской бирже; рубль относительно стабилен в начале биржевых торгов 19 ноября на фоне сформировавшегося баланса между спросом и предложением. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,365 рубля (-1,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,6 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда креативных индустрий: конкуренция, динамика зарплат и AI-трансформация
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Нынешний уровень пенсионного обеспечения в России остается неудовлетворительным, но разрыв между пенсиями работающих и неработающих достиг минимума с 2021 года-PRO Валюту (16+)Доллар США стабилен к евро и фунту стерлингов-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС подтвердила статус «Лидер ПСР» за 2025 год-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 ноября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Правительство РФ предложило увеличить штрафы по трём десяткам экономических преступлений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»