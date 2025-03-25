Цены на нефть стабильны во вторник после подъёма по итогам предыдущей сессии на новости о планах США ввести вторичные санкции в отношении стран, приобретающих венесуэльские энергоресурсы.

Как сообщает www.finmarket.ru, стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8.10 мск составляет $72,99 за баррель, что на $0,01 (0,01%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на $0,84 (1,2%), до $73 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,05 (0,07%), до $69,06 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,83 (1,2%), до $69,11 за баррель.

В ходе сегодняшних торгов доллар США стабилен к евро и фунту стерлингов, дешевеет в паре с иеной.

Между тем, новые заявления президента США Дональда Трампа способствуют росту ожиданий, что Вашингтон будет придерживаться более точечного подхода к введению торговых пошлин. Это несколько ослабляет опасения трейдеров по поводу масштабных негативных последствий торговой политики США для экономики, отмечает «Trading Economics».

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик заявил накануне, что ожидает лишь одного снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в 2025 году, а не двух, как прогнозировал ранее.

Бостик полагает, что вводимые Вашингтоном торговые пошлины будут препятствовать ослаблению инфляции в США.

«Я изменил своё мнение, поскольку полагаю, что инфляция будет неровной, и мы не увидим её уверенного и чёткого движения к целевому показателю ФРС в 2%, - сказал Бостик в понедельник. - Поскольку этот процесс затягивается, я думаю, что и корректировка денежно-кредитной политики должна быть отложена».

Пор состоянию на 9.15 мск за евро давали $1,0799по сравнению с $1,0801 накануне. Курс фунта составил на то же время $1,2919 против $1,2923 на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 84,51/90,71 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 9 копеек, средний курс продажи вырос на 99 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 86,7-86,8 рубля за доллар.

Китайский юань немного повышается в начале торгов на Московской бирже; рубль дешевеет в ожидании дополнительной информации о российско-американских консультаций, которые в понедельник прошли в Эр-Рияде. Ожидается, что США и Россия опубликуют совместное итоговое заявление сегодня в 4 часа утра по времени Вашингтона (в 11 часов по московскому времени). По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,629 рубля (+2,45 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 16,8 копейки выше уровня действующего официального курса.