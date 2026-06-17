Доллар США стабилен к евро и фунту в ожидании решения ФРС по ставке

Нефтяные цены снижаются с утра, трейдеры оценивают подробности меморандума между США и Ираном, а также сигналы о сокращении запасов топлива в США.

Как отмечает finmarket.ru, меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, который планируется подписать в пятницу в Швейцарии, предусматривает ослабление американских санкций в отношении экспорта иранской нефти и продуктов нефтехимии, а также размораживание иранских активов.

Кроме того, США и их региональные партнёры обязуются разработать план по восстановлению и развитию Ирана, обеспечив финансирование в размере не менее $300 млрд, говорится в тексте, который распространил во вторник межарабский телеканал «Аль-Арабийя».

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Ормузский пролив вновь открыт в соответствии с условиями согласованного меморандума, но позже изменил сроки, заявив, что пролив будет вновь открыт после официальной церемонии подписания документа в пятницу.

«Нефть быстро дешевеет на предположениях, что Ормузский пролив будет вскоре открыт», - отметил Боб Ягер из «Mizuho».

Между тем иранские танкеры впервые за последние два месяца начали вывозить нефть на экспорт, сообщает телеканал «CNN». По данным аналитической компании «TankerTrackers», занимающейся отслеживанием морских перевозок, иранские танкеры успешно вывезли уже две партии нефти. По её данным, которые подтверждаются спутниковыми снимками, по меньшей мере два супертанкера Национальной иранской танкерной компании с 3,8 млн баррелей нефти на борту прошли линию военно-морской блокады США.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы в стране за прошлую неделю упали на 8,33 млн баррелей. Опрошенные «Trading Economics» аналитики ожидали снижения на 4,5 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти, более важные для рынка, будут опубликованы в среду, в 17.30 мск.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США слабо меняется к евро и фунту стерлингов, инвесторы следят за геополитическими новостями и ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), понижается на 0,04%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,01%.

Ключевым событием для мировых рынков в среду будет заседание ФРС, которое станет первым для нового председателя регулятора Кевина Уорша. Аналитики и участники рынка уверены, что Федрезерв сохранит процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на прежнем уровне 3,5-3,75%.

Трейдеры будут особенно внимательно следить за пресс-конференцией Уорша, а также за новым прогнозом по экономике и ставке. Мартовский медианный прогноз руководителей ФРС предполагал, что ставка в 2026 году будет уменьшена на 25 базисных пунктов.

По состоянию на 9.15 мск за евро давали $1,1611 по сравнению с $1,1608 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару составила на то же время $1,3422 против $1,3426 по итогам торгов во вторник.

Как стало известно в среду, потребительские цены в Великобритании в мае выросли на 2,8% в годовом выражении. Таким образом, инфляция осталась на апрельском уровне, тогда как опрошенные «Trading Economics» аналитики ожидали ускорения до 3%.

Курс американской валюты в паре с иеной снизился к 9.15 мск до 160,29 иены по сравнению с 160,43 иены на закрытие предыдущей сессии.

Японский экспорт в мае подскочил на 17% относительно того же месяца прошлого года, максимальными темпами с ноября 2022 года. Импорт Японии повысился на 12,5%, показав самый сильный рост с января 2025 года. Эксперты в среднем прогнозировали рост экспорта на 9,3%, импорта - на 12,8%.

Доллар в паре с офшорным юанем стабилен на уровне 6,7554 юаня.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,38/77,26 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 38 копеек, средний курс продажи вырос на 13 копеек. Лучшие курсы покупки составили 75,3-75,2 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 75,2-75,3 рубля за доллар.

Китайский юань подрастает в начале торгов на Московской бирже, рубль понижается на фоне дешевеющей нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,7875 рубля (+5,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 12,51 копейки выше уровня действующего официального курса.