Доллар США стабилен к евро и иене, слабо дешевеет к фунту

Цены на нефть опускаются во вторник на информации о том, что посредники предпринимают усилия для урегулирования конфликта между США и Ираном, которые тем временем продолжают обмениваться ударами.

Портал «Axios» сообщил со ссылкой на источники, что посредники, в том числе, Катар, Египет и Пакистан, передали Вашингтону и Тегерану предложение о 10-дневном перемирии. По словам американских чиновников, в администрации президента США Дональда Трампа изучают это предложение и даже «призвали Израиль воздержаться от шагов, которые могут закрыть окно для дипломатии».

Как отмечает finmarket.ru, надежды на возможность возобновления переговоров между США и Ираном появились накануне после заявления представителя иранского МИДа Исмаила Багаи о том, что новые предложения по разрешению кризиса в регионе поступили в Тегеран. Однако спустя некоторое время стало известно, что йеменские хуситы объявили о начале морской блокады Саудовской Аравии.

Позднее Трамп написал в соцсети «Truth Social», что Штаты будут мощно бить по Ирану во всех случаях, когда из-за проводимых этой страной обстрелов будут гибнуть американские военнослужащие.

«Есть определенные надежды на деэскалацию конфликта между США и Ираном. По сообщениям, посредники предлагают сторонам 10-дневное перемирие, что может вернуть их к прежнему меморандуму о взаимопонимании», - говорится в обзоре аналитиков «ING».

Однако добиться этого будет нелегко, поскольку между Вашингтоном и Тегераном сохраняются серьёзные разногласия, и Трамп предупредил об ответных мерах после гибели нескольких американских военнослужащих, отмечают эксперты.

А в это время доллар США стабилен к евро и иене, слабо дешевеет в паре с фунтом стерлингов. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,04%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,05%.

Главным фактором для валютного рынка остается ситуация на Ближнем Востоке. США и Иран продолжают обмениваться ударами, и признаков деэскалации конфликта не наблюдается.

Угроза очередного скачка цен на нефть подогревает инфляционные ожидания и опасения ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

«Наш базовый сценарий предполагал контролируемую эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, что предусматривает низкую волатильность на валютном рынке», - отмечают аналитики «OCBC Group». Это будет ограничивать дальнейшее укрепление доллара США до заседания ФРС на следующей неделе, говорится в обзоре экспертов.

Пара евро/доллар по данным на 8.55 мск торгуется на уровне $1,1419 по сравнению с $1,1417 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта поднялся до $1,3444 с $1,3432 накануне. Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем сформировал кабинет министров. Министром финансов страны станет Джон Хили, который с 2024 года и до недавнего времени занимал пост министра обороны.

Стоимость доллара в паре с японской нацвалютой составляет 162,52 иены против 162,50 иены по итогам предыдущих торгов. Доллар в паре с офшорным юанем торгуется на уровне 6,7658 юаня против 6,7692 юаня в понедельник.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,04/81,81 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 75 копеек, средний курс продажи упал на 146 копеек. Лучшие курсы покупки составили 80,4-80,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 81,25-81,35 рубля за доллар.

Китайский юань не демонстрирует ярко выраженной динамики на Московской бирже при открытии торгов во вторник, курс рубля стабилен на фоне влияния противоречивых факторов. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,647 рубля (+0,6 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 7,72 копейки выше уровня действующего официального курса.