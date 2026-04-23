Доллар США стабилен к евро, слабо растёт к фунту и иене

Цены на нефть продолжают расти в четверг в связи с отсутствием прогресса в разрешении ближневосточного конфликта. Второй раунд переговоров США и Ирана не состоялся, и обе страны продолжают блокировать Ормузский пролив.

Как сообщает finmarket.ru, во вторник президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном, но сохранил морскую блокаду этой страны. Временные рамки для прекращения огня пока не определены, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Она отметила, что в Ормузском проливе продолжается «эффективная и успешная морская блокада судов, следующих в иранские порты и из них».

Между тем в среду стало известно, что Иран задержал как минимум три судна в Ормузском проливе.

«Нефтяной рынок пересматривает прогнозы при отсутствии прогресса в разрешении конфликта в Персидском заливе, - отмечают эксперты «ING». - Задержание Ираном танкеров в Ормузском проливе показывает, что проблемы с поставками будут сохраняться».

Еженедельный доклад министерства энергетики США, опубликованный в среду, показал неожиданное увеличение запасов нефти в стране.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе подскочили на 1,93 млн баррелей, тогда как консенсус-прогноз опрошенных «Trading Economics» экспертов предполагал их снижение на 1,2 млн баррелей. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 17 апреля, упали на 4,57 млн баррелей, дистиллятов - на 3,43 млн баррелей. Экспорт нефти из США вырос на 137 тысяч баррелей в сутки - до рекордных 12,88 млн б/с, сообщило Минэнерго.

Доллар США стабилен к евро, незначительно дорожает к фунту стерлингов и иене.

Спрос на американскую валюту как актив «тихой гавани» сохраняется в связи с отсутствием прогресса в разрешении ближневосточного конфликта. Второй раунд переговоров США и Ирана не состоялся, и обе страны продолжают блокировать Ормузский пролив, что ограничивает поставки энергоресурсов и других видов сырья на мировой рынок. Это способствует усилению инфляционного давления, в связи с чем уверенность экспертов в том, что Федеральная резервная система (ФРС) не будет снижать базовую ставку в этом году, растёт, отмечает «Trading Economics».

Очередное заседание ФРС пройдёт 28-29 апреля, и эксперты ждут сохранения ставки на текущем уровне (3,5-3,75%).

«Колебания финансовых рынков в четверг, вероятно, будет вновь определяться новостными заголовками», - говорится в обзоре аналитиков «UOB». Эксперты отмечают, что рынки особенно чувствительны к событиям на Ближнем Востоке и ситуации вокруг Ормузского пролива.

В четверг рынок ждёт данных о количестве новых заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю, которые будут обнародованы в 15.30 мск.

По состоянию на 9.23 мск пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1704 по сравнению с $1,1705 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта снизился на 0,10% до $1,3489 против $1,3502 накануне. Стоимость доллара в паре с иеной увеличилась на 0,06% до 159,58 иены против 159,48 иены по итогам предыдущих торгов. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 6,8325 юаня по сравнению с 6,8318 юаня на закрытие рынка в среду.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,04%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,05%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,69/78,99 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 92 копейки, средний курс продажи упал на 73 копейки. Лучшие курсы покупки составили 77,7-77,6 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 78,24-78,34 рубля за доллар.

Китайский юань слегка снижается на Московской бирже при открытии торгов в четверг, рубль укрепляется в паре с юанем вслед за новой волной повышения мировых цен на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,9345 рубля (-1,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 5,86 копейки ниже уровня действующего официального курса. Таким образом, рубль продолжает торговаться вблизи максимальных значений с конца января текущего года.