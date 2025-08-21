Доллар США стабилен к основным мировым валютам

Цены на нефть повышаются на торгах в четверг благодаря сигналам высокого спроса в США. Как сообщает finmarket.ru, еженедельный доклад Минэнерго США, опубликованный накануне, показал максимальное с середины июня сокращение запасов нефти в стране, а также снижение резервов бензина по итогам пятой недели подряд.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 6,01 млн баррелей - до 420,7 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 15 августа, сократились на 2,72 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 2,34 млн баррелей.

В то же время «медвежьи» настроения сохраняются, рынок следит за новостями относительно переговоров по Украине, говорит Хайнс.

Трейдеры и аналитики ожидают снижения цен на нефть в случае урегулирования конфликта, но отсутствие конкретного прогресса в переговорах может привести к подъёму рынка, отмечает «Reuters».

Доллар США стабилен к евро, фунту стерлингов и иене на торгах в четверг.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,07%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,04%.

Внимание трейдеров направлено на экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, ежегодно организуемый Федеральным резервным банком Канзас-Сити. В мероприятии, которое начинается в четверг, традиционно принимают участие главы ведущих мировых ЦБ. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выступит в Джексон-Хоуле в пятницу.

Трейдеры будут ждать от Пауэлла намеков на то, готов ли американский ЦБ возобновить снижение базовой ставки в сентябре, как этого ждёт рынок, пишет «Trading Economics». Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность её уменьшения на 25 базисных пунктов на заседании 16-17 сентября оценивается рынком в 81,3%, по данным «FedWatch».

Согласно протоколу июльского заседания ФРС, большинство руководителей ЦБ сошлись во мнении, что риск ускорения инфляции в США перевешивает риск ослабления рынка труда. В протоколе отмечается, что «почти все» участники заседания посчитали целесообразным сохранить ставку на прежнем уровне. Это позволяет предположить, что решение было поддержано оставшимися 16 членами руководства Федрезерва, присутствовавшими на заседании, кроме двух членов совета управляющих - Кристофера Уоллера и Мишель Боуман, выступавших за снижение ставки.

В среду президент США Дональд Трамп призвал к отставке члена совета управляющих ФРС Лизы Кук на фоне обвинений в мошенничестве с ипотекой. Обвинения были выдвинуты против неё главой Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA) США Биллом Пулте, верным сторонником Трампа.

Отставка Кук открыла бы ещё одну вакансию в руководстве ФРС, на которую Трамп мог бы назначить своего кандидата, отмечают эксперты.

Пара евро/доллар по данным на 8.40 мск торгуется на уровне $1,1648 по сравнению с $1,1651 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта к доллару составляет $1,3452 по сравнению с $1,3455 накануне. Пара доллар/иена торгуется на уровне 147,44 иены против 147,33 иены по итогам предыдущей сессии. Курс американской валюты к офшорному юаню опустился до 7,1772 юаня по сравнению с 7,1820 юаня накануне.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,03/85,93 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 66 копеек, средний курс продажи вырос на 181 копейку. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 81,49-81,59 рубля за доллар.

Китайский юань незначительно повышается на Московской бирже утром в четверг, рубль немного понижается в ожидании новых драйверов к движению и несмотря на рост нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,1745 рубля (+2,65 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,94 копейки выше уровня действующего официального курса.