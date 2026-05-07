Доллар США стабилен к основным мировым валютам

Цены на нефть поднимаются утром в четверг после резкого снижения по итогам предыдущей сессии, вызванного сообщениями о прогрессе в мирных переговорах США с Ираном.

Как сообщает finmarket.ru, накануне издание «Axios» со ссылкой на источники сообщило, что переговорщики из США считают, что приближаются к согласованию с Ираном одностраничного меморандума о взаимопонимании. Ожидается, что в этом документе будут изложены условия прекращения вооруженного конфликта.

В Тегеране всё ещё рассматривают американские предложения по урегулированию конфликта, позже иранские власти передадут ответ посредникам в Пакистане, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

«На рынке складывается мнение, что вероятность открытия Ормузского пролива повысилась, вне зависимости от того, удастся ли заключить долгосрочное мирное соглашение с Ираном», - отметил старший аналитик «Price Futures Group» Фил Флинн.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает как вариант, при котором Иран согласится на условия США, и тогда американская военная операция завершится, так и вариант с возобновлением бомбардировок. Он также допустил возможность того, что соглашение с Тегераном может быть заключено до его поездки в Китай в середине мая. Визит Трампа в Пекин, во время которого у него запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, намечен на 14-15 мая.

«Мирные переговоры, вероятно, продолжатся как минимум до американо-китайского саммита на следующей неделе, а прогнозы на период после этого остаются неопределенными, - написал Хироюки Кикукава из «Nissan Securities Investment». - В базовом сценарии цены на нефть останутся повышенными».

Также накануне стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе понизились на 2,314 млн баррелей вместо ожидавшегося аналитиками сокращения на 3,3 млн баррелей. Кроме того, Минэнерго США сообщило, что экспорт нефтепродуктов на прошлой неделе обновил исторический максимум и достиг 8,2 млн баррелей в сутки.

Курс доллара США практически не меняется к евро, фунту стерлингов и японской иене утром в четверг.

В среду индикатор просел более чем на 0,4% на сигналах снижения напряжённости на Ближнем Востоке. Признаки деэскалации конфликта снизили спрос на защитные активы, к которым относится американская валюта.

Тем временем глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил в среду, что считает «крайне неопределенными» перспективы экономики США и денежно-кредитной политики в стране. При этом он видит более высоким риск ускорения инфляции в Штатах в условиях геополитической напряжённости, чем риск ухудшения ситуации на рынке труда.

Данные аналитической компании ADP, опубликованные накануне, показали максимальный с января 2025 года рост числа рабочих мест в частном секторе экономики США в апреле. Количество рабочих мест в прошлом месяце увеличилось на 109 тысяч, тогда как опрошенные «Trading Economics» эксперты в среднем прогнозировали рост на 99 тысяч.

В четверг трейдеры ждут публикации статистики о заказах промпредприятий в Германии и розничных продажах в еврозоне, а также предварительных данных о динамике производительности труда и стоимости рабочей силы в США за первый квартал.

Опубликованный в четверг протокол апрельского заседания Банка Японии показал, что руководство регулятора готово приступить к ужесточению денежно-кредитной политики по мере улучшения ситуации в японской экономике. В прошлом месяце ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 0,75%.

Евро по данным на 9.00 мск подрос к доллару на 0,03% и торгуется на уровне $1,1752 по сравнению с $1,1748 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару составляет $1,3595 против $1,3593 по итогам торгов в среду. Курс американской валюты в паре с иеной находится на уровне 156,36 иены по сравнению со 156,39 иены на закрытие предыдущей сессии. Доллар в паре с офшорным юанем просел на 0,1% и торгуется на уровне 6,8040 юаня.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опускается на 0,02%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 77,47/79,14 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 114 копеек, средний курс продажи упал на 79 копеек. Лучшие курсы покупки составили 77,8-77,7 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 78,02-78,12 рубля за доллар.

Китайский юань слегка опустился на Московской бирже при открытии торгов в четверг, рубль подрос в рамках коррекции после снижения по итогам предыдущих торгов. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,9285 рубля (-1,7 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 6,64 копейки ниже уровня действующего официального курса.