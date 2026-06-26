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Мурманская область. Арктика (16+)26.06.26 10:30

Доллар США стабилен к основным мировым валютам

Нефть активно дешевеет с утра на ожиданиях возобновления поставок топлива на мировой рынок через Ормузский пролив.

Как сообщает finmarket.ru, Саудовская госкомпания «Saudi Aramco» в пятницу возобновила отгрузки топлива с терминала «Рас-Танура», не работавшего почти четыре месяца, показывают данные «LSEG». Два супертанкера уже загружаются нефтью на терминале, ещё один стоит в очереди. Каждый из этих танкеров способен перевозить 2 млн баррелей нефти.

Ранее министр энергетики США Крис Райт заявил, что интенсивность движения судов через Ормузский пролив близка к уровням до начала конфликта. В частности, в среду через него прошли 72 судна с 20 млн баррелей нефти, сообщил Райт.

«Рынок реагирует на увеличение потоков топлива через Ормузский пролив, при этом спрос на нефть в Китае ещё не начал восстанавливаться», - отметила старший рыночный аналитик «Sparta Commodities» Джун Гох.

Накануне «The Wall Street Journal» со ссылкой на двух высокопоставленных американских официальных лиц сообщила, что иранские силы Корпуса стражей исламской революции в четверг атаковали грузовое судно в районе Ормузского пролива. Атаке подверглось судно под флагом Сингапура. Пострадавших в результате удара нет, но судно получило повреждения.

Из-за атаки Международная морская организация ООН (IMO) приостановила операцию по эвакуации около 11 тысяч моряков, застрявших в Персидском заливе.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США слабо колеблется в парах с евро, фунтом стерлингов и японской иеной.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), понижается на 0,02%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,04%.

С начала недели индекс DXY вырос примерно на 0,5% на опасениях, что Федеральная резервная система (ФРС) США может ужесточить денежно-кредитную политику. На это указывают заявления нового главы ФРС Кевина Уорша, пообещавшего взять инфляцию под контроль, а также статданные, показывающие повышенные темпы роста потребительских цен в Штатах при хорошем состоянии рынка труда.

Накануне министерство торговли США улучшило оценку роста экономики страны в I квартале до 2,1% с 1,6%. Аналитики не ожидали пересмотра показателя, сообщило «Trading Economics».

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в мае вырос на 0,3% за месяц и на 3,4% за год (0,3% и 3,3% в апреле), что совпало с консенсус-прогнозом. Федрезерв внимательно отслеживает динамику индекса PCE Core при оценке рисков инфляции.

Рынок сейчас оценивает возможность одного повышения ставки на 25 базисных пунктов до конца года примерно в 41%, двух - в 28%, по данным «CME FedWatch». Вероятность сохранения ставки на прежнем уровне составляет, по мнению участников рынка, всего 22%.

По состоянию на 9.36 мск за евро давали $1,1380 по сравнению с $1,1370 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару составила на то же время $1,3202 против $1,3192 по итогам торгов в четверг. Курс американской валюты в паре с иеной снизился до 161,68 иены против 161,79 иены накануне. Доллар в паре с офшорным юанем, наоборот, прибавил около 0,1% и торгуется по 6,8056 юаня.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,08/80,03 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 130 копеек, средний курс продажи упал на 56 копеек. Лучшие курсы покупки составили 78,5-78,4 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 78,52-78,62 рубля за доллар.

Китайский юань заметно укрепился в начале торгов на Московской бирже. Рубль активно дешевеет на фоне длительного падения цен на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,264 рубля (+9,45 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 22 копейки выше уровня действующего официального курса.

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