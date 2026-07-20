Доллар США стабилен к основным мировым валютам

Цены на нефть активно растут утром в понедельник, причём котировки Brent превысили $90 за баррель впервые более чем за месяц.

Как пишет finmarket.ru, нефть дорожает из-за продолжающихся обменов ударами между США и Ираном. Так, американские вооруженные силы ночью провели уже девятую серию ударов, сообщило в понедельник Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM). Атаке подверглись военные командные пункты, объекты противовоздушной обороны, пусковые площадки ракет и беспилотников.

Тем временем Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) нанёс ракетный удар по объектам на авиабазе Муваффак Салти в Иордании, на которой размещена крупная группировка американской боевой тактической авиации, передаёт государственная телекомпания «IRIB». По утверждению КСИР, в ходе атаки были уничтожены несколько ангаров для самолётов.

«Цена Brent на бирже ICE превысила $90 за баррель этим утром из-за продолжающейся эскалации на Ближнем Востоке, - написали аналитики «ING». - США и Иран продолжают обмениваться смертоносными ударами, и если ситуация не улучшится, мы можем вновь увидеть масштабные атаки по всему Персидскому заливу».

Издание «Press TV» со ссылкой на заявление КСИР написало, что два танкера, пытавшихся пройти по южному маршруту в Ормузском проливе, подорвались и потеряли ход. Ранее иранские военные охарактеризовали этот маршрут как «крайне опасный и полностью закрытый в настоящее время».

Между тем данные нефтесервисной компании «Baker Hughes» показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на семь и достигло 452 единиц, это максимум с прошлого мая. Число газовых буровых не изменилось и составило 126 единиц.

За минувшую неделю Brent подскочила в цене на 15,9%, рекордными темпами с апреля. Подъём WTI составил 15,5% и оказался максимальным с марта.

Курс доллара США слабо меняется в парах с евро, фунтом и иеной утром в понедельник.

На этой неделе участники рынка ждут заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и вступления Энди Бернема в должность премьер-министра Великобритании.

Аналитики считают, что ЕЦБ оставит на прежнем уровне основные процентные ставки в четверг. В то же время есть высокая вероятность, что в сентябре регулятор повысит их на 25 базисных пунктов, чтобы защитить экономику еврозоны от вторичных эффектов роста цен на энергоносители.

Заседание Федеральной резервной системы (ФРС) состоится на следующей неделе, и от него также не ожидается изменения денежно-кредитной политики. Рынок сейчас оценивает возможность повышения ключевой ставки на 25 базисных пунктов до конца года в 42,5%, двух таких повышений - примерно в 30%, по данным «CME FedWatch».

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Бет Хаммак в пятницу заявила, что повышение процентной ставки может потребоваться для борьбы с устойчиво высокой инфляцией.

По данным на 9.33 мск евро снизился к доллару всего на 0,04% и торгуется на уровне $1,1434 по сравнению с $1,1439 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару подрос на 0,05% и составляет $1,3459 против $1,3452 по итогам торгов в минувшую пятницу. Курс американской валюты в паре с иеной находится на уровне 162,38 иены против 162,40 иены накануне. Доллар в паре с офшорным юанем просел на 0,1%, до 6,7738 юаня.

Народный банк Китая (НБК) в понедельник ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых. Ставка остается на этом уровне, минимальном в истории, с мая 2025 года.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опускается на 0,05%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,03%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,45/83,69 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 12 копеек, средний курс продажи вырос на 114 копеек. Лучшие курсы покупки составили 80,9-80,8 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 82,3-82,4 рубля за доллар.