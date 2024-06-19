Цены на нефть эталонных марок слабо меняются в цене сегодня утром после активного подъёма накануне, после которого котировки обновили максимумы за семь недель.

Цены восстановились после падения в начале июня на позитивной риторике стран ОПЕК+, отметил редактор издания «Sevens Report Research» Тайлер Ричи.

Как пишет finmarket.ru, негативная реакция рынка на решение ОПЕК+ начать постепенное восстановление добычи после третьего квартала «в целом закончилась и расценивается как чрезмерная», добавил он в интервью «MarketWatch». После этого представители группы «подтвердили приверженность гибкому подходу и намерение снижать объём добровольных сокращений добычу только в случае, если этого будут требовать рыночные условия».

«Сигналы сильного внутреннего спроса в США в начале летнего сезона вождения, растущая геополитическая напряженность и надежды на мягкую посадку Федрезерва» продолжают положительно сказываться на нефтяных котировках, отметил Ричи.

Как ожидается, объём торгов на нефтяном рынке может быть пониженным в среду, поскольку биржи в Штатах закрыты в связи с государственным праздником.

Доллар США стабилен в парах с евро, иеной и фунтом стерлингов. Как ожидается, активность торгов на валютном рынке может быть ниже обычного, поскольку биржи в Штатах закрыты в связи с государственным праздником.

Федеральной резервной системе (ФРС) США потребуется больше статданных для изменения процентных ставок, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Том Баркин в интервью новостному изданию «MN»I. По его словам, перспективы американской экономики неопределенны, и ФРС не нужно менять ставку до прояснения ситуации с траекторией инфляции и динамикой рынка труда.

Тем временем член совета управляющих Федрезерва Адриана Куглер отметила, что ослабление темпов роста розничных продаж в Соединенных Штатах может означать начало замедления потребительских расходов, что повышает вероятность снижения ключевой процентной ставки.

Розничные продажи в США в мае увеличились на 0,1% относительно предыдущего месяца, сообщило накануне министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,3%. «Это может стать очередным сигналом того, что долгожданное замедление потребительских расходов наконец началось, - заявила Куглер. - Если ситуация в экономике будет развиваться так, как я ожидаю, снижение ставки станет уместным в какой-то момент в текущем году».

Пара евро/доллар, по данным на 9.05 мск, торгуется на уровне $1,0739 по сравнению с $1,0740 на закрытие предыдущей сессии.

Стоимость американской валюты в паре с иеной слабо снизилась - на 0,04% - до 157,80 иены по сравнению с 157,86 иены по итогам торгов во вторник.