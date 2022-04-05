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Мурманская область. Арктика (16+)05.04.22 10:30

Доллар США стабилен в паре с евро, дешевеет к фунту стерлингов и иене

Цены на нефть продолжают расти на ожиданиях введения новых санкций в отношении РФ в связи с событиями на Украине. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил накануне вечером, что Штаты объявят о новых антироссийских мерах, которые могут затронуть энергетический сектор, на этой неделе.

Как пишет finmarket.ru, США и Великобритания ранее уже ввели ограничения на поставки нефти из России, и многие ждут каких-то шагов от Европы.

Опасения новых ограничений в отношении России компенсируют влияние на рынок решения США и других стран Международного энергетического агентства (МЭА) о высвобождении нефти из стратегических резервов, способствовавшее снижению цен на нефть на прошлой неделе.

Показателем растущего спроса на топливо в мире в условиях отказа многих компаний от российских поставок стало рекордное повышение цен саудовской госкомпанией «Saudi Aramco». Накануне она сообщила, что поднимет цены на все сорта экспортируемой нефти для покупателей из всех регионов в мае.

А в это время американская валюта слабо меняется к евро, поскольку инвесторы заняли выжидательную позицию и оценивают ряд факторов. С одной стороны, они оценивают перспективы дальнейшего повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой США, что позитивно для национальной валюты. В ходе сегодняшних торгов доллар США стабилен в паре с евро, дешевеет к фунту стерлингов и иене.

Доллар США и евро немного дешевеют на Московской бирже. Рубль подрастает к бивалютной корзине в ожидании новых драйверов к более заметной динамике.

 

 

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