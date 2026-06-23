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Мурманская область. Арктика (16+)23.06.26 10:30

Доллар США стабилен в паре с евро и укрепляется к фунту и иене

Цены на нефть умеренно снижаются утром во вторник после падения по итогам предыдущей сессии. В понедельник обе марки подешевели более чем на 3% на новости, что США предоставили Ирану освобождение из-под санкционного режима сроком на 60 дней после начала переговоров о заключении постоянного мирного соглашения.

Как сообщает finmarket.ru, кроме того, объём поставок через Ормузский пролив постепенно восстанавливается.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США умеренно поднимается к фунту стерлингов и японской иене утром во вторник, инвесторы пересматривают свои прогнозы для дальнейшей траектории денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), повышается на 0,04%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,11%.

На прошлой неделе Федрезерв ожидаемо сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 3,5-3,75% годовых, при этом 9 из 18 членов руководства регулятора указали, что ожидают увеличения ставки до конца года как минимум на 25 базисных пунктов.

Рынок сейчас оценивает возможность одного повышения ставки на 25 базисных пунктов до конца года примерно в 36%, двух - в 35%, трёх - в 14%, по данным CME FedWatch. Вероятность сохранения ставки на прежнем уровне составляет, по мнению участников рынка, всего около 13%.

Аналитики «BofA Global Research» и «Deutsche Bank», ранее ожидавшие удержания ставки на текущем уровне до конца года, теперь ждут её повышения на фоне ускорения инфляции и устойчивости экономики.

«Доллар удерживает позиции на фоне роста доходности гособлигаций США и «ястребиных» прогнозов для ставки Федрезерва», - отметил аналитик OCBC Сим Мох Сионг.

По состоянию на 9.32 мск за евро давали $1,1427 по сравнению с $1,1429 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару составила на то же время $1,3238 против $1,3251 по итогам торгов в понедельник.

Дополнительное давление на британскую валюту оказывает новость о предстоящей отставке премьер-министра Кира Стармера, о чем он сообщил накануне. Он отметил, что попросит руководство Лейбористской партии установить график для выбора нового главы. Подача кандидатур должна стартовать 9 июля и завершиться до летних парламентских каникул, которые начинаются 16 июля.

Курс американской валюты в паре с иеной составил к 9.33 мск 161,73 иены против 161,57 иены накануне. Японская валюта близка к минимуму за 40 лет.

Министр финансов Японии Сацуки Катаяма вечером в понедельник провела онлайн-переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом, сообщило агентство «Reuters» со ссылкой на источник. В частности, они обсуждали недавний обвал иены и потенциальные меры реагирования на это, включая валютные интервенции.

Доллар в паре с офшорным юанем прибавил 0,1%, поднявшись до 6,7851 юаня.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,58/78,66 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 90 копеек, средний курс продажи упал на 32 копейки. Лучшие курсы покупки составили 76,3-76,2 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 76,5-76,6 рубля за доллар.

Китайский юань подрастает в начале торгов на Московской бирже, поднялся выше 11 рублей впервые с 7 мая. Рубль дешевеет на фоне негативной динамики цен на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,05 рубля (+6,1 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 16,53 копейки выше уровня действующего официального курса.

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