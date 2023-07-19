Цены на нефть снижаются после уверенного подъёма по итогам предыдущей сессии. Внимание трейдеров направлено на доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, который будет обнародован в 17.30 мск.

Как пишет finmarket.ru, данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со вторника на среду, показали снижение резервов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 14 июля, на 797 тысяч баррелей. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит «Trading Economics», предусматривал падение запасов на 2,25 млн баррелей после повышения более чем на 3 млн баррелей неделей ранее.

Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на «Nymex» нефть, упали на прошлой неделе на 3 млн баррелей, по данным API. Снижение, если оно будет подтверждено официальными данными, станет крупнейшим с октября 2021 года.

Опрошенные The Wall Street Journal аналитики ожидают снижения резервов нефти в США на прошлой неделе на 1,8 млн баррелей, бензина - на 1,1 млн баррелей, а также ждут роста запасов дистиллятов на 200 тысяч баррелей.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги вблизи закрытия вчерашней сессии. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,84 рубля (-6,25 копейки к уровню предыдущего закрытия).

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 90,9680 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар подрос на 6,80 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился на 9,81 копейки и составил 102,0381 рубля.

К официальному курсу американская валюта подорожала на 26,74 копейки, евро - на 1,10 копейки.

Доллар США стабилен в паре с евро, укрепляется к иене и фунту стерлингов на торгах в среду. Опубликованные накануне статданные показали замедление темпов роста розничных продаж в США и неожиданное снижение объёма промышленного производства, подтвердив, что американская экономика ослабляется в условиях ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).