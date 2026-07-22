Доллар США стабилен в паре с фунтом и иеной, дешевеет к евро

Цены на нефть растут утром в среду и находятся на максимумах за пять недель на опасениях новых перебоев поставок топлива с Ближнего Востока.

Как сообщает finmarket.ru, американские вооруженные силы атаковали иранские портовые города Чабахар и Конарек, которые расположены на побережье Оманского залива, передал государственный телеканал «IRIB2 со ссылкой на заместителя губернатора провинции Систан и Белуджистан. Ранее иранские СМИ сообщили, что ударам подверглись по меньшей мере ещё шесть городов, в том числе крупный индустриальный центр Тебриз. Американские военные атаковали Иран 11-ю ночь подряд.

Ранее йеменские хуситы сообщили о морской блокаде Саудовской Аравии в ответ на блокаду портов в Йемене и атаку на международный аэропорт в Сане. Во вторник они добавили, что морская блокада Саудовской Аравии распространяется не только на связанные с королевством суда, но и на весь морской транспорт, направляющийся в саудовские порты и из них.

В связи с этим три танкера с саудовской нефтью, направлявшиеся в Индию и Китай, во вторник совершили разворот в Красном море и направились в Суэцкий канал вместо попытки пройти у берегов Йемена. «Это заставит танкеры пользоваться Суэцким каналом, что увеличивает их время в пути и затраты на перевозку нефти в Азию», - отмечают аналитики «ING».

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы в стране за прошлую неделю выросли на 2,6 млн баррелей. Опрошенные «Trading Economics» аналитики ожидали снижения на 1,5 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти, более важные для рынка, будут опубликованы в среду, в 17.30 мск.

Курс доллара США дешевеет к евро, слабо меняется в парах с фунтом стерлингов и иеной утром в среду в ожидании решений центробанков.

Трейдеры ждут решения Европейского центрального банка по ставкам, которое станет известно в четверг. Аналитики считают, что регулятор оставит на прежнем уровне основные процентные ставки, при этом допускают их повышение на 25 базисных пунктов на следующем заседании, которое состоится в сентябре.

Заседание Федеральной резервной системы состоится на следующей неделе, и от него также не ожидается изменения денежно-кредитной политики. Рынок сейчас оценивает возможность повышения ключевой ставки на 25 б.п. до конца года в 38%, двух таких повышений - в 34%, по данным «CME FedWatch».

Японская валюта торгуется вблизи минимумов за 40 лет, что порождает слухи о возможной интервенции властей Японии с целью поддержать курс нацвалюты. Власти уже проводили интервенции в апреле и мае. Аналитики «HSBC» полагают, что вмешательство на валютном рынке может произойти в ближайшее время, но едва ли окажет существенное влияние на курс иены без поддержки от Банка Японии в виде ужесточения денежно-кредитной политики.

Тем временем в среду стало известно, что японский экспорт в июне подскочил на 19,3% относительно того же месяца прошлого года, максимальными темпами с ноября 2022 года. Импорт подскочил на 25,4%, также рекордно с конца 2022 года.

По данным на 9.36 мск евро вырос к доллару на 0,11% и торгуется на уровне $1,1411 по сравнению с $1,1398 на закрытие предыдущей сессии, единая европейская валюта прибавляет менее 0,1%. Стоимость фунта к доллару снизилась только на 0,02% - до $1,3373 против $1,3376 по итогам торгов во вторник. Курс американской валюты в паре с иеной снизился на 0,04% - до 163,11 иены против 163,17 иены накануне. Доллар в паре с офшорным юанем вырос на 0,1%, до 6,7750 юаня.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опускается на 0,02%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,03%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,16/81,49 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 174 копейки, средний курс продажи упал на 115 копеек. Лучшие курсы покупки составили 87-86,9 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 78,5-78,6 рубля за доллар.

Китайский юань умеренно снижается на Московской бирже при открытии торгов в среду; рубль укрепляется благодаря растущей нефти и приближающемуся налоговому периоду. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,584 рубля (-1,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,51 копейки ниже уровня действующего официального курса.