ПОЧЕМУ ИНТЕРНЕТ ТОРМОЗИТ ВЕЧЕРОМ И ЧТО ПРОИСХОДИТ С СЕТЬЮ ПРОВАЙДЕРАКоманда «Аллергодесанта+» осмотрела более 100 пациентов в Умбе
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)22.07.26 10:30

Доллар США стабилен в паре с фунтом и иеной, дешевеет к евро

Цены на нефть растут утром в среду и находятся на максимумах за пять недель на опасениях новых перебоев поставок топлива с Ближнего Востока.

Как сообщает finmarket.ru, американские вооруженные силы атаковали иранские портовые города Чабахар и Конарек, которые расположены на побережье Оманского залива, передал государственный телеканал «IRIB2 со ссылкой на заместителя губернатора провинции Систан и Белуджистан. Ранее иранские СМИ сообщили, что ударам подверглись по меньшей мере ещё шесть городов, в том числе крупный индустриальный центр Тебриз. Американские военные атаковали Иран 11-ю ночь подряд.

Ранее йеменские хуситы сообщили о морской блокаде Саудовской Аравии в ответ на блокаду портов в Йемене и атаку на международный аэропорт в Сане. Во вторник они добавили, что морская блокада Саудовской Аравии распространяется не только на связанные с королевством суда, но и на весь морской транспорт, направляющийся в саудовские порты и из них.

В связи с этим три танкера с саудовской нефтью, направлявшиеся в Индию и Китай, во вторник совершили разворот в Красном море и направились в Суэцкий канал вместо попытки пройти у берегов Йемена. «Это заставит танкеры пользоваться Суэцким каналом, что увеличивает их время в пути и затраты на перевозку нефти в Азию», - отмечают аналитики «ING».

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы в стране за прошлую неделю выросли на 2,6 млн баррелей. Опрошенные «Trading Economics» аналитики ожидали снижения на 1,5 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти, более важные для рынка, будут опубликованы в среду, в 17.30 мск.

Курс доллара США дешевеет к евро, слабо меняется в парах с фунтом стерлингов и иеной утром в среду в ожидании решений центробанков.

Трейдеры ждут решения Европейского центрального банка по ставкам, которое станет известно в четверг. Аналитики считают, что регулятор оставит на прежнем уровне основные процентные ставки, при этом допускают их повышение на 25 базисных пунктов на следующем заседании, которое состоится в сентябре.

Заседание Федеральной резервной системы состоится на следующей неделе, и от него также не ожидается изменения денежно-кредитной политики. Рынок сейчас оценивает возможность повышения ключевой ставки на 25 б.п. до конца года в 38%, двух таких повышений - в 34%, по данным «CME FedWatch».

Японская валюта торгуется вблизи минимумов за 40 лет, что порождает слухи о возможной интервенции властей Японии с целью поддержать курс нацвалюты. Власти уже проводили интервенции в апреле и мае. Аналитики «HSBC» полагают, что вмешательство на валютном рынке может произойти в ближайшее время, но едва ли окажет существенное влияние на курс иены без поддержки от Банка Японии в виде ужесточения денежно-кредитной политики.

Тем временем в среду стало известно, что японский экспорт в июне подскочил на 19,3% относительно того же месяца прошлого года, максимальными темпами с ноября 2022 года. Импорт подскочил на 25,4%, также рекордно с конца 2022 года.

По данным на 9.36 мск евро вырос к доллару на 0,11% и торгуется на уровне $1,1411 по сравнению с $1,1398 на закрытие предыдущей сессии, единая европейская валюта прибавляет менее 0,1%. Стоимость фунта к доллару снизилась только на 0,02% - до $1,3373 против $1,3376 по итогам торгов во вторник. Курс американской валюты в паре с иеной снизился на 0,04% - до 163,11 иены против 163,17 иены накануне. Доллар в паре с офшорным юанем вырос на 0,1%, до 6,7750 юаня.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опускается на 0,02%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,03%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,16/81,49 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 174 копейки, средний курс продажи упал на 115 копеек. Лучшие курсы покупки составили 87-86,9 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 78,5-78,6 рубля за доллар.

Китайский юань умеренно снижается на Московской бирже при открытии торгов в среду; рубль укрепляется благодаря растущей нефти и приближающемуся налоговому периоду. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,584 рубля (-1,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,51 копейки ниже уровня действующего официального курса. 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги I полугодия 2026 на рынке труда: резюме больше, но подбор стал сложнее
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Я тут живу, и рада этому!» (выпуск 1)Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
17.07.26 14:21
В 1920-х годах страной управляли партийные лидеры. Их зарплата не могла превышать заработок простого рабочего на заводе. Излишки отдавали в партийную кассу. Если руководитель получал больше денег, он
Комментарий к новости:Узнав, что коллеге платят больше, мужчина уволится, а женщина пойдёт к руководству
Иван
13.07.26 19:54
Мы из бедных слоёв населения,это выше нашего понимания,такие цифры.
Комментарий к новости:Жители Мурманской области держат на вкладах более 382 млрд рублей
VarvarA
13.07.26 13:26
Общая сумма вкладов как-то не позволяет оценить уровень достатка северян. А вот если её разделить на численность жителей региона, то получается на каждого северянина приходится около 606 тысяч. На
Комментарий к новости:Жители Мурманской области держат на вкладах более 382 млрд рублей
-Правовая консультация (18+)Подработка может принести до 32% прибавки к доходу: юрист hh.ru рассказал, что важно знать о дополнительной занятости
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Подработка может принести до 32% прибавки к доходу: юрист hh.ru рассказал, что важно знать о дополнительной занятости-PRO Валюту (16+)Курс евро снижается на 15 копеек, доллар потерял почти 8 копеек-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №3 Кольской АЭС досрочно завершился планово-предупредительный ремонт с модернизацией-PRO ЖКХ (18+)Мурманский регоператор начал замену контейнеров в Кировске и Апатитах-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)Совершенствование законодательства в сфере контроля перегрузов уловов снизит издержки рыбаков Мурманской области, считает сенатор РФ Елена Дягилева
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять