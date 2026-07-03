Доллар США стабилен в паре с иеной, дешевеет к евро и фунту

Нефтяные цены умеренно повышаются с утра на фоне низкой активности торгов в связи с выходным днём в США.

На рынке сохраняется осторожный оптимизм в отношении усилий по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью «CNBC», что Вашингтон продолжает переговоры с Ираном, и Тегеран согласился «практически на всё», что нужно Штатам.

Как отмечает www.finmarket.ru, экспорт нефти из стран Персидского залива быстро восстанавливается после открытия Ормузского пролива для прохода танкеров. Саудовская Аравия увеличила поставки практически до уровней, фиксировавшихся до начала военного конфликта на Ближнем Востоке в конце февраля, сообщает «Bloomberg» со ссылкой на данные отслеживания судов.

Основные торги WTI в пятницу не проводятся из-за выходного в США по случаю Дня независимости, который отмечается 4 июля.

Повышение цен на нефть связано с закрытием трейдерами коротких позиций перед длительными выходными, отмечает партнёр «Again Capital» Джон Килдафф. «В целом фокус рынка сместился с того, какой объём поставок мы можем потерять, на то, какой объём предложения поступит на рынок», - говорит он.

В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет к евро и фунту стерлингов, стабилен в паре с иеной. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,14%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,11%.

DXY продолжает опускаться после снижения на 0,5% накануне на слабых данных по американскому рынку труда, уменьшивших ожидания ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой.

Рынок на данный момент оценивает возможность повышения ставки Федрезервом в сентябре на 25 базисных пунктов в 45% против 67% до публикации июньской статистики по рынку труда, по данным CME FedWatch.

Число рабочих мест в экономике США без учёта сельскохозяйственного сектора в июне увеличилось на 57 тысяч - минимально за четыре месяца, сообщило накануне министерство труда страны. Опрошенные «Trading Economics» аналитики в среднем прогнозировали рост на 110 тысяч.

Ведомство пересмотрело данные за май и апрель с понижением: за эти два месяца в экономике США прибавилось на 74 тысячи рабочих мест меньше, чем сообщалось ранее.

По состоянию на 9.11 мск за евро давали $1,1451 по сравнению с $1,1432 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта поднялся на то же время до $1,3366 с $1,3346 накануне. Стоимость доллара в паре с японской нацвалютой составила к 9.11 мск 161,08 иены против 161,11 иены по итогам предыдущих торгов.

Трейдеры полагают, что Банк Японии может прибегнуть к интервенциям на валютном рынке с целью поддержки курса нацвалюты.

«Биржи США закрыты в пятницу в связи с праздниками по случаю Дня независимости, ликвидность торгов на валютном рынке будет низкой, и это идеальное время, чтобы интервенции оказали существенное влияние на рынок», - отмечает аналитик «Commonwealth Bank of Australia» Джозеф Капурсо, слова которого приводит «Market Watch». По его словам, в прошлом японский Минфин не раз проводил валютные интервенции во время государственных праздников.

Министр финансов Японии Сацуки Катаяма в пятницу вновь заявила, что правительство готово принять меры для поддержки нацвалюты в случае необходимости.

Доллар в паре с офшорным юанем торгуется на уровне 6,7832 юаня против 6,7882 юаня накануне.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80/81,98 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 94 копейки, средний курс продажи упал на 110 копеек. Лучшие курсы покупки составили 80,2-80,1 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 81,9-82 рубля за доллар.

Китайский юань дешевеет в начале торгов на Московской бирже. Рубль подрастает в ожидании отчёта Минфина РФ о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в июне. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,402 рубля (-6,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 6,73 копейки ниже уровня действующего официального курса.