Доллар США стабилен в паре с иеной, дешевеет к евро и фунту

Цены на нефть растут в четверг на фоне продолжающейся эскалации конфликта на Ближнем Востоке, обе марки торгуются на максимумах за шесть недель.

Как пишет finmarket.ru, американские вооруженные силы завершили 12-ю подряд серию ночных ударов по Ирану, которые продолжались пять часов, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана в свою очередь заявил об ударе беспилотниками по авиабазе ВС США «Али аль-Салем» и лагерю «Аль-Адаири» в Кувейте. В ночь на четверг в генеральном штабе армии Кувейта сообщали, что силы противовоздушной обороны отражают атаки иранских беспилотников.

Кроме того, йеменские хуситы заявили, что провели «качественную военную операцию» против двух саудовских танкеров в Красном море, утверждая, что суда нарушили морскую блокаду.

«Рынок столкнулся с редкой ситуацией, когда риски для поставок исходят одновременно от перебоев в судоходстве через Баб-эль-Мандебский пролив и Ормузский пролив», - отмечает аналитик «Phillip Nova» Приянка Сачдева. «Премия за геополитический риск вернулась в цены на нефть, однако для устойчивого роста рынка потребуются свидетельства продолжительных перебоев в судоходстве или существенных сбоев в поставках», - говорит она.

Доллар США дешевеет к евро и фунту стерлингов на торгах в четверг, стабилен в паре с иеной. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,15%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,13%.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке и ждут итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Цены на нефть продолжают расти на фоне высокой напряженности в регионе, что подогревает инфляционные ожидания и опасения ужесточения денежно-кредитной политики ведущими мировыми ЦБ.

Европейский регулятор проводит заседание 22-23 июля. Аналитики ожидают, что он не станет менять ставки в четверг, заняв осторожную позицию, чтобы оценить поступающие экономические данные и геополитические новости. Эксперты при этом допускают повышение ставок европейским ЦБ на 25 базисных пунктов на следующем заседании, которое состоится в сентябре, отмечает «Trading Economics».

В июне ЕЦБ повысил ставки на 25 базисных пунктов впервые более чем за три года. Ставка по депозитам в настоящее время составляет 2,25% годовых.

Федеральная резервная система (ФРС) проводит очередное заседание на следующей неделе, и от него также не ожидается изменения денежно-кредитной политики. Рынок оценивает возможность повышения ключевой ставки на 25 б.п. в сентябре более чем в 50%, по данным «CME FedWatch».

Пара евро/доллар по данным на 9.25 мск торгуется на уровне $1,1431 по сравнению с $1,1412 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта поднялся до $1,3386 с $1,3374 накануне. Стоимость доллара в паре с японской нацвалютой составляет 163,08 иены против 163,15 иены по итогам предыдущих торгов.

Банк Японии также проводит очередное заседание на следующей неделе, и трейдеры не исключают возможности очередного повышения ставки после ее июньского подъема до 1% - максимума с 1995 года.

Руководители японского ЦБ открыты к более быстрому повышению ставки, чем ожидают экономисты, поскольку ослабление иены усиливает инфляционные риски, сообщает «Bloomberg» со ссылкой на источники.

Доллар в паре с офшорным юанем торгуется на уровне 6,7694 юаня против 6,7749 юаня в среду.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,08/81,16 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 172 копейки, средний курс продажи упал на 141 копейку. Лучшие курсы покупки составили 87,5-87,4 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 79-79,1 рубля за доллар.

Китайский юань умеренно снижается на Московской бирже при открытии торгов в четверг; рубль укрепляется благодаря растущей нефти и приближающемуся налоговому периоду. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,5235 рубля (-2,1 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 5,47 копейки ниже уровня действующего официального курса.