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Мурманская область. Арктика (16+)12.05.25 10:30

Доллар США укрепляется к евро, фунту стерлингов и иене

Цены на нефть повышаются в понедельник благодаря надеждам на продвижение торговых переговоров Вашингтона и Пекина.

Как отмечает finmarket.ru, министр финансов США Скотт Бессент назвал переговоры с представителями Китая в Швейцарии, состоявшиеся в минувшие выходные, «продуктивными». Он отметил «существенный прогресс», достигнутый сторонами, и пообещал сообщить детали в понедельник.

Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что два дня переговоров с Китаем «были очень конструктивными». «Важно понимать, насколько быстро мы смогли достичь соглашения, и это показывает, что расхождения между нами, возможно, были не столь серьёзными, как можно было подумать», - отметил он.

Китайская делегация описала прошедшие переговоры, как «открытый, глубокий и конструктивный диалог», также пообещав обнародовать детали в понедельник, сообщает «Market Watch».

«Нам ещё предстоит выяснить, будет ли проблема пошлин решена по существу, и до какой степени ослабнет напряжённость, - отмечает аналитик «Qisheng Futures Co.» Гао Цзянь. - До тех пор, пока мы не увидим реальных позитивных сдвигов в макроэкономике, фундаментальных для рынка факторах или в геополитике, потенциал подъёма цен на нефть остаётся ограниченным».

По итогам прошлой недели как Brent, так и WTI подорожали более чем на 4%.

Доллар США укрепляется к евро, фунту стерлингов и иене на торгах в понедельник благодаря надеждам на продвижение торговых переговоров Вашингтона и Пекина. При этом американская валюта дешевеет к офшорному юаню.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на апрельские данные о динамике потребительских цен в США, которые будут опубликованы во вторник. Консенсус-прогноз экспертов предполагает сохранение инфляции в стране на уровне марта - 2,4% в годовом выражении, по данным «Trading Economics».

В четверг министерство труда США также обнародует отчёт об изменении цен производителей в апреле.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в апреле уменьшились на 0,1% в годовом выражении, как и месяцем ранее, сообщило в выходные Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Аналитики в среднем также ожидали снижения потребительских цен в апреле на 0,1%, по данным «Trading Economics». Дефляция отмечена третий месяц подряд, что связано как с ослаблением внутреннего спроса, так и с последствиями торговой войны с США.

По состоянию на 9.06 мск евро снизился к доллару на 0,21% - до $1,1226 по сравнению с $1,1250 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару уменьшилась на 0,14% - до $1,3288 с $1,3306 в пятницу. Курс доллара в паре с иеной поднялся на 0,41% - до 145,97 иены с 145,37 иены на закрытие предыдущих торгов.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,44/88,03 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 29 копеек, средний курс продажи вырос на 93 копейки. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 84,8-84,9 рубля за доллар.

Китайский юань снижается на Московской бирже утром в понедельник, рубль растёт на фоне активно дорожающей нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,177 рубля (-6,05 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,49 копейки ниже уровня действующего официального курса. 

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