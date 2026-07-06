Доллар США укрепляется к евро, фунту стерлингов и иене

Цены на нефть меняются незначительно и разнонаправленно. Как сообщает finmarket.ru, Brent слабо дешевеет в понедельник, WTI стабильна в ходе торгов. Трейдеры оценивают решение ОПЕК+ о наращивании добычи на фоне продолжающегося восстановления поставок из стран Персидского залива через Ормузский пролив.

Накануне семь стран ОПЕК+, которые добровольно сокращают добычу дополнительно к квотам всех участников группы (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), приняли решение увеличить квоты на август на 188 тысяч баррелей в сутки.

Эксперты, однако, отмечают, что увеличение добычи скорее останется на бумаге, поскольку некоторые из ключевых производителей ограничивали её в последние месяцы из-за блокировки Ормузского пролива в ходе ближневосточного конфликта.

«С учётом выхода ОАЭ из ОПЕК, а также того, что квоты, вероятно, по-прежнему не выполняются, поскольку добыча после конфликта ещё только восстанавливается, вряд ли эти цифры имеют большое значение», - говорит аналитик «IG» Тони Сикамор.

«После длинных выходных в США трейдеры предпочитают не спешить с активными действиями, и ждут, будут ли отношения Вашингтона и Тегерана на этой неделе конструктивными или волатильными», - отмечает аналитик «KCM Trade» Тим Уотерер.

Число рабочих мест в экономике США без учёта сельскохозяйственного сектора в июне увеличилось на 57 тысяч - минимально за четыре месяца, сообщило министерство труда страны. Ведомство пересмотрело данные за май и апрель с понижением: за эти два месяца в экономике США прибавилось на 74 тысячи рабочих мест меньше, чем сообщалось ранее.

Трейдеры занимают осторожную позицию в ожидании новых драйверов, которые зададут направление доллару, отмечает аналитик «MUFG Bank» Майкл Уон.

В ближайшее время «рынок будет ориентироваться на статданные, например, на июньский индекс ISM Services в США, а также протокол последнего заседания ФРС», считает эксперт.

По данным на 9.42 мск евро снизился к доллару на 0,11% и торгуется на уровне $1,1424 по сравнению с $1,1437 на закрытие предыдущей сессии.

Курс фунта уменьшился на 0,10% - до $1,3337 против $1,3350 в пятницу. Стоимость доллара в паре с японской нацвалютой увеличилась на 0,51% - до 162,16 иены против 161,34 иены по итогам предыдущих торгов.

Иена продолжает ослабляться, несмотря на неоднократные предупреждения властей о готовности прибегнуть к интервенциям на валютном рынке с целью поддержки курса нацвалюты.

Доллар в паре с офшорным юанем торгуется на уровне 6,7909 юаня против 6,7855 юаня на закрытие рынка в пятницу.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,11%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,14%.

DXY опустился на 0,5% на прошлой неделе, поскольку сигналы ослабления американского рынка труда, а также снижение цен на нефть заставили трейдеров пересмотреть прогнозы в отношении возможного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 77,42/84,86 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 168 копеек, средний курс продажи вырос на 167 копеек. Лучшие курсы покупки составили 80,5-80,4 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 82,3-82,4 рубля за доллар.

Китайский юань дешевеет на Московской бирже при открытии торгов в понедельник, рубль подрастает на фоне стабильной нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,459 рубля (-3,1 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 7,87 копейки выше уровня действующего официального курса.