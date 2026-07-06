На пригородных маршрутах Мурманской области появятся новые автобусыЮбилейный фестиваль «Табуретка» объединит 12 муниципалитетов Кольского Заполярья
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)06.07.26 10:30

Доллар США укрепляется к евро, фунту стерлингов и иене

Цены на нефть меняются незначительно и разнонаправленно. Как сообщает finmarket.ru, Brent слабо дешевеет в понедельник, WTI стабильна в ходе торгов. Трейдеры оценивают решение ОПЕК+ о наращивании добычи на фоне продолжающегося восстановления поставок из стран Персидского залива через Ормузский пролив.

Накануне семь стран ОПЕК+, которые добровольно сокращают добычу дополнительно к квотам всех участников группы (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), приняли решение увеличить квоты на август на 188 тысяч баррелей в сутки.

Эксперты, однако, отмечают, что увеличение добычи скорее останется на бумаге, поскольку некоторые из ключевых производителей ограничивали её в последние месяцы из-за блокировки Ормузского пролива в ходе ближневосточного конфликта.

«С учётом выхода ОАЭ из ОПЕК, а также того, что квоты, вероятно, по-прежнему не выполняются, поскольку добыча после конфликта ещё только восстанавливается, вряд ли эти цифры имеют большое значение», - говорит аналитик «IG» Тони Сикамор.

«После длинных выходных в США трейдеры предпочитают не спешить с активными действиями, и ждут, будут ли отношения Вашингтона и Тегерана на этой неделе конструктивными или волатильными», - отмечает аналитик «KCM Trade» Тим Уотерер.

Число рабочих мест в экономике США без учёта сельскохозяйственного сектора в июне увеличилось на 57 тысяч - минимально за четыре месяца, сообщило министерство труда страны. Ведомство пересмотрело данные за май и апрель с понижением: за эти два месяца в экономике США прибавилось на 74 тысячи рабочих мест меньше, чем сообщалось ранее.

Трейдеры занимают осторожную позицию в ожидании новых драйверов, которые зададут направление доллару, отмечает аналитик «MUFG Bank» Майкл Уон.

В ближайшее время «рынок будет ориентироваться на статданные, например, на июньский индекс ISM Services в США, а также протокол последнего заседания ФРС», считает эксперт.

По данным на 9.42 мск евро снизился к доллару на 0,11% и торгуется на уровне $1,1424 по сравнению с $1,1437 на закрытие предыдущей сессии.

Курс фунта уменьшился на 0,10% - до $1,3337 против $1,3350 в пятницу. Стоимость доллара в паре с японской нацвалютой увеличилась на 0,51% - до 162,16 иены против 161,34 иены по итогам предыдущих торгов.

Иена продолжает ослабляться, несмотря на неоднократные предупреждения властей о готовности прибегнуть к интервенциям на валютном рынке с целью поддержки курса нацвалюты.

Доллар в паре с офшорным юанем торгуется на уровне 6,7909 юаня против 6,7855 юаня на закрытие рынка в пятницу.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,11%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,14%.

DXY опустился на 0,5% на прошлой неделе, поскольку сигналы ослабления американского рынка труда, а также снижение цен на нефть заставили трейдеров пересмотреть прогнозы в отношении возможного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 77,42/84,86 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 168 копеек, средний курс продажи вырос на 167 копеек. Лучшие курсы покупки составили 80,5-80,4 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 82,3-82,4 рубля за доллар.

Китайский юань дешевеет на Московской бирже при открытии торгов в понедельник, рубль подрастает на фоне стабильной нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,459 рубля (-3,1 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 7,87 копейки выше уровня действующего официального курса.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Среднее профессиональное образование вытесняет высшее: доля кандидатов без вузовского диплома среди «белых воротничков» выросла на 14% за два года
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

68Kатерина
29.06.26 12:32
Удивляюсь, почему даже во время СВО, когда большинству россиян уже полностью понятно , кто для нас враг, мы упорно продолжаем применять англицизмы? Ведь совсем легко английское словечко "питчинг" за
Комментарий к новости:12 проектов северян победили в первом питчинге инвестиционных стартапов Мурманской области
PetrovihGV
29.06.26 11:22
Не хочу никого обидеть, но состав правительства Мурманской области формируется с нарушением гендерного принципа, как мне кажется, или умные мужики все на СВО?!
Комментарий к новости:В коридорах власти: пост министра информационной политики Мурманской области займёт Ирина Бринькова
Д.О Вернер
28.06.26 14:32
Прошу вернуться к этой теме через 6 месяцев и сообщить: из 64 выпускников сколько и куда поступили. Да, и поправьте, в НВМУ не курсанты, а нахимовцы...
Комментарий к новости:В Мурманске прошла торжественная церемония пятого выпуска филиала Нахимовского военно-морского училища
-Правовая консультация (18+)Комментарии юриста hh.ru: сколько времени можно тратить на перекуры и грозит ли за это наказание?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире11:15«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)11:45«Усадьба Кусково. Аттракцион галантного века». Познавательная программа (16+)12:15«Чисто московские убийства-2». Художественный сериал, 5 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: репчатый лук, картофель и яблоки продолжают держать лидерство по росту цен в нашем регионе-PRO Валюту (16+)Доллар США укрепляется к евро, фунту стерлингов и иене-PRO Энергетику (18+)С головного узла «Нива ГЭС-1» проведут холостой сброс воды с Имандровского водохранилища-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 июля-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в июле
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять