Доллар США укрепляется к евро и фунту, дешевеет к иене

Цены на нефть повышаются утром во вторник после слабого снижения накануне, в центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке.

Как отмечает finmarket.ru, портал «Axios» сообщил со ссылкой на американских чиновников, что иранские военные выпустили ночью в понедельник по меньшей мере две ракеты по торговым судам, проходящим через Ормузский пролив. Два судна получили повреждения.

Издание отмечает, что удары Тегерана угрожают нарушить меморандум о взаимопонимании, подписанный менее трёх недель назад, в соответствии с которым Иран согласился прекратить атаки в Ормузском проливе.

Трейдеры ждут возобновления переговоров между США и Ираном, оценивая перспективы нормализации поставок нефти из Персидского залива.

Американский президент Дональд Трамп заявил в понедельник, что Вашингтон «либо заключит сделку» с Тегераном, либо «завершит работу» в Иране.

В ходе сегодняшних торгов курс американского доллара повышается к евро и фунту стерлингов, снижается в паре с иеной. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,07%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,04%.

DXY остается ниже отметки 101 пункта. Доллар продолжает испытывать давление на фоне пересмотра трейдерами прогнозов относительно увеличения базовой процентной ставки американским ЦБ после выхода на прошлой неделе более слабых, чем ожидалось, данных о числе рабочих мест в США.

Число рабочих мест в американской экономике без учёта сельскохозяйственного сектора в июне выросло на 57 тысяч - минимально за четыре месяца, сообщило министерство труда, которое также пересмотрело с понижением показатели за предыдущие два месяца.

Рынок теперь оценивает вероятность того, что Федеральная резервная система (ФРС) в сентябре поднимет процентную ставку, примерно в 50%, тогда как до публикации отчёта о состоянии рынка труда такая вероятность оценивалась в свыше 65%, отмечает «Trading Economics».

Трейдеры ждут выхода позднее на этой неделе протокола июньского заседания ФРС, который может помочь им улучшить представление о перспективах денежно-кредитной политики в США.

Позднее во вторник участники рынка будут оценивать данные о внешнеторговом балансе Штатов.

По состоянию на 9.02 мск за евро давали $1,1431 по сравнению с $1,1441 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта составил на то же время $1,3385 против $1,3392 в понедельник. Стоимость доллара в паре с японской валютой уменьшилась к 9.03 мск до 161,89 иены против 162,09 иены по итогам предыдущих торгов. В паре с офшорным юанем доллар торгуется на уровне 6,7983 юаня против 6,7942 юаня накануне.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,42/81,17 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 78 копеек, средний курс продажи упал на 195 копеек. Лучшие курсы покупки составили 79,7-79,6 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 80,8-80,9 рубля за доллар.

Китайский юань дешевеет в начале торгов на Московской бирже, рубль подрастает на фоне позитивной динамики цен на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,139 рубля (-4,35 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 31,65 копейки ниже уровня действующего официального курса.