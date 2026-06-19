Доллар США укрепляется к евро и фунту, стабилен в паре с иеной

Цены на нефть слабо повышаются в пятницу, но рынок завершает неделю резким снижением на фоне подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.

Как сообщает finmarket.ru, с начала этой недели Brent подешевела на 8,6%, WTI - почти на 10% на фоне заключенного Вашингтоном и Тегераном соглашения. Однако Израиль продолжает военную операцию против группировки «Хезболла» в Ливане, что вызывает вопросы о том, сможет ли мирное соглашение сохраниться в силе.

Перспективы увеличения предложения на нефтяном рынке улучшились после того, как танкеры начали проходить через вновь открытый Ормузский пролив. В четверг его миновали три судна под флагом Саудовской Аравии, перевозившие в общей сложности 6 млн баррелей нефти, наряду с еще несколькими танкерами.

Кувейт начал наращивать добычу нефти и планирует довести её до 2 млн баррелей в сутки (б/с) в течение недели, заявил накануне глава госкомпании «Kuwait Petroleum Corp.» шейх Наваф ас-Сабах в интервью агентству «Bloomberg». Добыча нефти в Кувейте падала до 500 тысяч б/с из-за конфликта в регионе.

Министр нефти Ирака Басим Мохаммед Худайр заявил, что страна готова возобновить добычу и объёмы производства будут постепенно возвращаться к прежним уровням.

В Вашингтоне допускают, что будут иметь место нарушения перемирия между Израилем и Ливаном, но намерены прикладывать дипломатические усилия, чтобы этого избегать, заявил накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Он отменил планировавшуюся на пятницу поездку в Швейцарию для встречи с представителями Ирана, что также вызывает беспокойство у трейдеров. «Это не тот геополитический фон, который мог бы внушить рынку уверенность в возможности скорого возобновления нормального судоходства в Ормузском проливе», - говорит основатель «Vanda Insights» Вандана Хари.

В ходе сегодняшних торгов доллар США укрепляется к евро и фунту стерлингов, стабилен в паре с иеной.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,14%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,1%.

На этой неделе DXY прибавил 1,3%, несмотря на общее снижение спроса на защитные активы после подписания США и Ираном меморандума о взаимопонимании. Индекс поднялся до максимума с мая 2025 года на фоне «ястребиных» сигналов со стороны Федеральной резервной системы (ФРС).

Американский ЦБ сохранил базовую ставку в диапазоне 3,5-3,75% по итогам заседания в среду. При этом руководители ФРС существенно повысили прогноз инфляции в США на текущий год - до 3,6% с ожидавшихся в марте 2,7%, а dot plot показал, что половина руководителей Федрезерва ждёт повышения ставки как минимум на 25 базисных пунктов до конца текущего года.

Трейдеры также обратили внимание на то, что новый председатель Федрезерва Кевин Уорш в ходе пресс-конференции неоднократно подчеркивал приверженность американского ЦБ ценовой стабильности, пишет «CNBC».

По состоянию на 9.22 мск за евро давали $1,1438 по сравнению с $1,1458 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта на то же время опустился до $1,3199 с $1,3206 накануне.

Банк Англии в четверг сохранил ключевую процентную ставку на уровне 3,75% годовых. Решение совпало с ожиданиями большинства экономистов и аналитиков. За сохранение ставки проголосовали семь из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC), двое выступили за её повышение. Банк Англии подтвердил готовность принимать необходимые меры для достижения целевого показателя инфляции в 2%, отметив, что цены на энергоносители, хотя и снизились, остаются повышенными и волатильными.

Стоимость доллара в паре с иеной составила к 9.22 мск 161,36 иены против 161,38 иены в четверг.

Японская валюта начала укрепляться после подъёма курса доллара до отметки, которая ранее уже становилась поводом для проведения интервенций местным ЦБ с целью ее поддержки, отмечает аналитик CBA Кэрол Конг. Ранее в ходе сессии курс доллара поднимался до 161,46 иены.

Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 6,7934 юаня против 6,7784 юаня накануне.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,69/77,53 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 97 копеек, средний курс продажи упал на 52 копейки. Лучшие курсы покупки составили 76,1-76 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 75,75-75,85 рубля за доллар.

Китайский юань подрастает в начале торгов на Московской бирже, рубль дешевеет перед заседанием Банка России по ключевой ставке. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,81 рубля (+2,05 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,84 копейки ниже уровня действующего официального курса.