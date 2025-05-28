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Мурманская область. Арктика (16+)28.05.25 10:30

Доллар США укрепляется к евро и фунту стерлингов

Цены на нефть повышаются сегодня на информации СМИ о том, что США запретили «Chevron Corp.» экспортировать нефть из Венесуэлы. Рост рынка, однако, сдерживается ожиданиями дальнейшего наращивания добычи странами ОПЕК+.

Как сообщило «Reuters» со ссылкой на источники, новая лицензия, выданная «Chevron2 администрацией президента США Дональда Трампа, позволяет компании сохранить активы в Венесуэле, но не даёт возможности экспортировать нефть из страны. Срок действия предыдущей лицензии завершился 27 мая.

«Потеря венесуэльской нефти приведет к нехватке сырья на американских НПЗ и повысит их зависимость от ближневосточных поставок», - отмечает аналитик «Westpac» Роберт Ренни.

Как пишет finmarket.ru, участники рынка ждут встречи государств ОПЕК+, на которой будут обсуждаться уровни добычи в июле. Как сообщали СМИ, восьмерка стран ОПЕК+ рассматривает возможность третьего подряд увеличения нефтедобычи на 411 тысяч б/с в июле. Встреча министров восьми стран ОПЕК+, добровольно сокративших добычу на 2,2 млн баррелей в сутки, состоится в субботу, а не в воскресенье, сообщили ранее несколько источников.

Кроме того, трейдеры оценивают перспективы новых санкций США в отношении РФ. Трамп накануне заявил, что российский президент «играет с огнём», и спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог отметил, что это подразумевает ухудшение личных отношений Трампа с Путиным.

Доллар США укрепляется к евро и фунту стерлингов на торгах в среду, стабилен в паре с иеной. Поддержку американской валюте оказали опубликованные накануне позитивные статданные по экономике США. Индекс потребительского доверия в Штатах в мае увеличился до 98 пунктов с 85,7 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Индекс вырос впервые за полгода, и его майский скачок оказался максимальным за четыре года.

Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил на мероприятии в Токио, что считает «убедительными» доводы в пользу сохранения базовой процентной ставки ФРС на прежнем уровне до прояснения дальнейшего направления торговой политики США и её влияния на инфляцию.

По данным на 9.09 мск евро снизился к доллару на 0,21% и торгуется на уровне $1,1304 по сравнению с $1,1328 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару снизилась на 0,26% - до $1,3472 против $1,3507 во вторник. Курс доллара в паре с иеной составляет 144,34 иены по сравнению с 144,33 иены накануне. Во вторник японская нацвалюта подешевела на 1%, доходности гособлигаций страны упали на сообщениях СМИ о том, что Токио ищет возможности для сдерживания роста доходностей, в том числе рассматривает сокращение объёмов выпуска сверхдлинных бондов. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 7,1931 юаня против 7,1917 юаня накануне.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,77/86,01 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 64 копейки, средний курс продажи вырос на 78 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 82,48-82,58 рубля за доллар.

Китайский юань упал на Московской бирже утром в среду, рубль вырос в единый день налоговых выплат. В среду в бюджет будут перечислены НДФЛ, НДПИ, налог на прибыль, страховые взносы, НДС и акцизы. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,0585 рубля (-6 копеек к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,29 копейки ниже уровня действующего официального курса. 

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