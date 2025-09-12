Доллар США укрепляется к фунту стерлингов и иене

Цены на нефть опускаются в пятницу на растущих опасениях, что рынок столкнется с избытком предложения в условиях ослабления спроса в США и наращивания добычи ОПЕК+.

Как сообщает finmarket.ru, Международное энергетическое агентство (МЭА) накануне повысило оценки роста мировых поставок нефти в 2025-ом и 2026 годах на 200 тысяч баррелей в сутки.

«Повышение мировой добычи в этом году теперь прогнозируется на 2,7 млн б/с, до 105,8 млн б/с, а в следующем году - на 2,1 млн б/с, до 107,9 млн б/с», - говорится в отчёте МЭА. С учётом прогнозируемого мирового спроса на нефть в текущем году на уровне 103,87 млн б/с избыток её предложения на рынке может составить более 1,9 млн б/с.

Данные Минэнерго США, опубликованные в среду, показали рост запасов энергоносителей в стране. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 3,94 млн баррелей, бензина - на 1,46 млн баррелей, дистиллятов - на 4,72 млн баррелей.

Рост запасов энергоносителей в США говорит о более слабом, чем ожидалось, летнем спросе и усиливает опасения по поводу избытка предложения, отмечает аналитик «Sky Links Capital Group» Дэниел Такиеддин.

«Трейдеры сейчас пытаются найти баланс между ожиданиями слабого спроса и избытка предложения с одной стороны и усилением геополитической напряженности с другой», - говорит эксперт, слова которого приводит «The Wall Street Journal».

С начала этой недели Brent подорожал на 1,3%, WTI - на 0,8% в связи с опасениями обострения конфликта на Ближнем Востоке после удара Израиля по политическому руководству ХАМАС в катарской столице Дохе, а также ожиданиями усиления давления на покупателей российской нефти со стороны США и Европы.

В ходе сегодняшних торгов доллар США стабилен в паре с евро, укрепляется к фунту стерлингов и иене. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,08%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,04%.

Накануне DXY потерял 0,3%, доллар остаётся под давлением с связи с ожиданиями снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на следующей неделе.

Августовские данные по инфляции в США показали ускорение темпов роста потребительских цен до 2,9% в годовом выражении с июльских 2,7%, что совпало с прогнозом рынка. На этом фоне уверенность трейдеров в том, что Федрезерв опустит ставку с текущего уровня в 4,25-4,5% годовых по итогам заседания 16-17 сентября, не уменьшилась.

Несмотря на то, что инфляция в США остаётся выше целевого показателя американского ЦБ, растущие риски для рынка труда, вероятно, заставят регулятора снизить ставку на следующей неделе, отмечает аналитик «MUFG Bank» Ллойд Чань.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС, вероятность её снижения на 25 базисных пунктов на предстоящем заседании оценивается рынком в 92,5%, по данным «FedWatch». Шансы на то, что ставка будет уменьшена сразу на 50 б.п., рынок оценивает в 7,5%.

Между тем Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг ожидаемо сохранил все три основные процентные ставки на прежних уровнях. Дезинфляционный процесс в еврозоне закончился, и инфляция в валютном блоке теперь находится на желаемом уровне, заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции после заседания.

После этих слов рынок резко снизил оценку вероятности того, что ЕЦБ продолжит смягчение ДКП в ближайшее время. Шансы на новое снижение его ставки к середине следующего года теперь оцениваются менее чем в 50%, хотя до объявления итогов заседания и начала пресс-конференции оценка превышала 60%.

По состоянию на 9.02 мск за евро давали $1,1727 по сравнению с $1,1734 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта к доллару составил на то же время $1,3552 против $1,3574 накануне. Стоимость американской валюты в паре с иеной увеличилась до 147,39 иены по сравнению с 147,21 иены по итогам предыдущих торгов. Курс доллара в паре с офшорным юанем поднялся до 7,1169 юаня с 7,1130 юаня накануне.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 85,83/89,61 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 146 копеек, средний курс продажи вырос на 77 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 86,3-86,4 рубля за доллар.

Китайский юань понижается в начале торгов на Московской бирже; рубль немного подрастает, корректируясь вверх перед заседанием Банка России по ключевой ставке. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,924 рубля (-2,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,33 копейки ниже уровня действующего официального курса.