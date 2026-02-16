Доллар США укрепляется к фунту стерлингов и иене, стабилен в паре с евро

Цены на нефть стабильны в понедельник, рынок ждёт начала второго раунда переговоров между США и Ираном. Первый раунд переговоров Вашингтона и Тегерана состоялся ранее в этом месяце в Омане, стороны договорились о продолжении переговорного процесса.

Как пишет finmarket.ru, по сообщениям СМИ, американская сторона настаивала на широкой повестке, включающей, в частности, иранскую ракетную программу и действия Тегерана в ближневосточном регионе. Тегеран в свою очередь выражал готовность обсуждать с Вашингтоном только ядерный вопрос.

Переговоры должны продолжиться в Женеве во вторник.

По данным американских СМИ, ссылающихся на информированные источники, США, возможно, готовятся к продолжительной, многонедельной военной операции против Ирана.

Между тем, страны ОПЕК+ склоняются к тому, чтобы возобновить наращивание добычи с апреля после трёхмесячной приостановки, сообщило «Reuters» со ссылкой на источники. Альянс рассчитывает на рост спроса в летний период, на который традиционно приходится пик потребления, при этом цены на нефтяном рынке за последние месяцы повысились на фоне противостояния США и Ирана.

Доллар США стабилен в паре с евро, укрепляется к фунту стерлингов и иене. Активность торгов сегодня, вероятно, будет ниже обычной в связи с выходным в США (День президентов).

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,07%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,09%.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали замедление инфляции в США до минимума с мая прошлого года. Потребительские цены (индекс CPI) в январе увеличились на 2,4% в годовом выражении после подъёма на 2,7% в декабре, сообщил Минтруд США. Аналитики в среднем прогнозировали повышение цен на 2,5%, по данным «Trading Economics».

Свидетельства ослабления инфляции поддерживают ожидания трейдеров, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжит снижение базовой процентной ставки позднее в текущем году.

На этой неделе трейдеры ждут публикации протокола январского заседания ФРС, а также данных о доходах и расходах населения США за декабрь, которые включают ключевой показатель инфляции, отлеживаемый американским ЦБ.

Эта информация, однако, вряд ли изменит ожидания рынка в отношении дальнейшей политики Федрезерва, говорится в обзоре аналитиков «Commonwealth Bank of Australia.»

«Рынок закладывает высокую вероятность снижения ставки ФРС в июне, и это совпадает с нашими прогнозами», - отмечают эксперты.

По состоянию на 8.58 мск за евро давали $1,1865 по сравнению с $1,1868 на закрытие предыдущих торгов. Курс фунта опустился к этому времени до $1,3640 с $1,3651. Стоимость доллара в паре с иеной увеличилась к 8.59 мск до 153,19 иены с 152,70 иены в пятницу.

Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 6,8894 юаня против 6,9009 юаня по итогам предыдущей сессии. Рынки материкового Китая закрыты всю эту неделю в связи с праздниками по случаю Нового года по Лунному календарю.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,94/82,79 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 60 копеек, средний курс продажи вырос на 83 копейки. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 78,32-78,42 рубля за доллар.

Китайский юань подрос в начале торгов на Московской бирже. Рубль подешевел при сниженной активности рынка и в ожидании дальнейших драйверов к изменению курса. В понедельник биржи Китая не работают, так как в стране отмечают Новый год по Лунному календарю. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,118 рубля (+2,2 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,43 копейки ниже уровня действующего официального курса.