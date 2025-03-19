Доллар США укрепляется к основным мировым валютам

Цены на нефть продолжают опускаться в среду на информации о том, что президент РФ Владимир Путин поддержал идею американского коллеги Дональда Трампа о месячном моратории на удары по энергоинфраструктуре, наносимые обеими сторонами украинского конфликта.

«Любой прогресс в переговорах о перемирии повышает шансы на снятие санкций с российских поставок нефти, а это приведёт к увеличению предложения на мировом рынке», - отмечает аналитик «City Index» и «FOREX.com» Фавад Разакзада, слова которого приводит «Market Watch».

Как сообщает finmarket.ru, снижению рынка в среду также способствуют данные Американского института нефти (API), показавшие рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,593 млн баррелей.

Официальный доклад о запасах энергоносителей будет обнародован министерством энергетики США в среду в 17.30 мск.

В ходе сегодняшних торгов доллар США укрепляется к евро, иене и фунту стерлингов.

Трейдеры ждут итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которые будут подведены сегодня в 21.00 мск. В 21.30 мск начнётся пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Большинство аналитиков и участников рынка полагает, что Федрезерв оставит процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне 4,25-4,5% годовых по итогам мартовского заседания.

Инвесторы будут внимательно следить за выступлением Пауэлла, а также оценивать обновленные макроэкоомические прогнозы, включая прогноз руководителей ФРС относительно дальнейшей траектории ставки.

Декабрьский прогноз предполагал, что американский ЦБ опустит ставку дважды в этом году по 25 базисных пунктов. Многие аналитики, однако считают, что ФРС снизит ставку лишь один раз, отмечая риск ускорения инфляции из-за повышения пошлин на импорт в США.

По состоянию на 9.07 мск за евро давали $1,0929 по сравнению с $1,0945 на закрытие предыдущей сессии. В 13.00 мск статуправление Евросоюза опубликует окончательные данные о динамике инфляции в еврозоне за февраль. Курс фунта на то же время опустился до $1,2983 против $1,3001 накануне.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,64/89,71 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 8 копеек, средний курс продажи вырос на 116 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 84,3-84,4 рубля за доллар.

Китайский юань укрепляется в начале торгов на Московской бирже; рубль корректируется вниз на фиксации прибыли по итогам переговоров между президентами России и США, состоявшимися во вторник. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,3635 рубля (-14,45 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 14,03 копейки выше уровня действующего официального курса.