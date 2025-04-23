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Мурманская область. Арктика (16+)23.04.25 10:30

Доллар США укрепляется к основным мировым валютам

Цены на нефть повышаются в среду на фоне новых санкций США, призванных ограничить поставки энергоносителей из Ирана, а также более мягких заявлений американского президента Дональда Трампа в отношении торговых отношений с Китаем.

Как сообщает finmarket.ru, Вашингтон ввёл санкции против работающего в сфере СПГ бизнесмена из Ирана Сейеда Асадуллы Эмамджомеха и связанных с ним компаний. В сообщении Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) отмечается, что Эмамджомех и подпавшие под санкции компании «ответственны за поставки иранского СПГ и нефти стоимостью в сотни миллионов долларов на иностранные рынки».

Трамп во вторник заявил, что объявленные им пошлины в 145% на импорт из Китая слишком высоки, и пообещал снизить их и добиться торгового соглашения с Пекином. Он также сказал, что не намерен увольнять главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, а лишь хотел бы, чтобы тот быстрее снижал ставки.

Внимание трейдеров в среду направлено на еженедельный доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, который будет опубликован в 17.30 мск. Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне вечером, показали снижение запасов нефти на неделе, завершившейся 18 апреля, на 4,565 млн баррелей.

Доллар США укрепляется к основным мировым валютам на торгах в среду на фоне общего увеличения аппетита к риску в связи с изменением тона заявлений Вашингтона в отношении пошлин на китайские товары.

По состоянию на 9.25 мск евро снизился к доллару на 0,31% и торгуется на уровне $1,1386 по сравнению с $1,1421 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару опустилась на 0,19% - до $1,3307 с $1,3332 накануне. Курс доллара в паре с иеной увеличился на 0,22% - до 141,88 иены с 141,57 иены по итогам торгов во вторник.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,56/87,76 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 79 копеек, средний курс продажи вырос на 82 копейки. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 83,85-83,95 рубля за доллар.

Китайский юань немного повышается на Московской бирже утром в среду. Рубль опускается, несмотря на активный рост нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,1785 рубля (+4,55 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 6,62 копейки выше уровня действующего официального курса.

 

 

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