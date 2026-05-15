Доллар США укрепляется к основным мировым валютам

Нефтяные цены поднимаются с утра на новых заявлениях президента США Дональда Трампа о ситуации на Ближнем Востоке.

Как пишет finmarket.ru, Трамп заявил в интервью «Fox News», что он теряет терпение в отношении Ирана. «Им следует заключить сделку», - добавил президент.

Также он сказал, что Китай, получающий значительную долю нефтяного импорта из Ирана, готов рассмотреть идею закупки нефти в Соединенных Штатах.

«У них есть ненасытный аппетит к энергоносителями, а у нас - неограниченные запасы энергоносителей», - отметил президент.

Трамп находится с визитом в Китае с 13 по 15 мая. По его словам, Вашингтону и Пекину удалось заключить несколько значимых торговых сделок в ходе визита.

«Это был невероятный визит. Я думаю, он принёс много хорошего. Мы заключили несколько фантастических торговых сделок, выгодных обеим странам», - сказал Трамп во время мероприятия с лидером КНР Си Цзиньпином в комплексе Чжуннаньхай в Пекине.

По словам Трампа, США и Китай «очень схожи» в своём желании положить конец конфликту вокруг Ирана.

«Пекинский саммит не принёс прорыва по Ирану, и внимание рынка вновь направлено на блокаду Ормузского пролива и риски военной эскалации», - отметила основательница аналитической компании «Vanda Insights» Вандана Хари.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США дорожает ко всем основным мировым валютам.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднимается на 0,31%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,59%.

Поддержку американской валюте оказывают растущие ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) может повысить ключевую процентную ставку до конца года на фоне ускорения инфляции, сильного рынка труда и устойчивого экономического роста.

Рынок оценивает возможность одного повышения ключевой ставки в США на 25 базисных пунктов до конца года почти в 40%, тогда как неделей ранее такая вероятность составляла порядка 20%, по данным «FedWatch». Вариант сохранения ставки на текущем уровне в 3,5-3,75% оценивается рынком примерно в 50%.

Статданные, опубликованные вчера, показали ускорение темпов роста стоимости импорта в США, а также экспортных цен в апреле до максимумов с марта 2022 года. Индекс цен на импортируемые товары и услуги увеличился на 1,9% по сравнению с мартом, а индикатор экспортных цен вырос на 3,3%.

Розничные продажи в Штатах в апреле выросли на 0,5% относительно предыдущего месяца, на уровне прогнозов, а количество первичных заявок на пособия по безработице на прошлой неделе увеличилось на 12 тысяч - до 211 тысяч вместо ожидавшихся 205 тысяч.

По состоянию на 9.28 мск за евро давали $1,1639 по сравнению с $1,1669 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару составила на то же время $1,3366 против $1,3403 по итогам торгов в четверг.

На британскую валюту давит назревающий в стране политический кризис. Как сообщалось, министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг подал в отставку. СМИ пишут, что он потенциально может бросить вызов премьер-министру Киру Стармеру в борьбе за лидерство в Лейбористской партии.

Курс американской валюты в паре с иеной вырос к 9.28 мск до 158,58 иены по сравнению со 158,37 иены на закрытие предыдущей сессии. Доллар в паре с офшорным юанем подорожал на 0,3% и торгуется на уровне 6,8041 юаня.

Трейдеры продолжают следить за визитом президента США Дональда Трампа в Пекин, где он провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. «Встреча прошла в целом в соответствии с ожиданиями рынка, - отметил старший экономист «CCB International» Клифф Чжао. - Улучшение риторики приветствуется, но рынок всё ещё ждёт большей ясности по вопросам торговли и бизнеса, а также конкретных политических договоренностей».

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,22/76,99 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 105 копеек, средний курс продажи упал на 134 копейки. Лучшие курсы покупки составили 75,8-75,7 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 76,07-76,17 рубля за доллар.

Китайский юань опустился на Московской бирже в начале торгов на Мосбирже, рубль укрепляется на фоне позитивной динамики цен на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,756 рубля (-1,2 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,95 копейки ниже уровня действующего официального курса.