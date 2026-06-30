Нефтяной рынок опускается во вторник, трейдеры ждут очередного раунда переговоров Ирана и США в Дохе и следят за ситуацией вокруг Ормузского пролива.

«Инвесторы закладывают в цены надежды на позитивный исход переговоров в Дохе, хотя признаков реальной нормализации поставок через Ормузский пролив пока нет», - говорит аналитик «KCM Trade» Тим Уотерер. «Рынок сохраняет осторожный оптимизм, но продолжит подстраховываться до тех пор, пока не появятся более убедительные признаки деэскалации конфликта в регионе», - добавил Уотерер.

Как сообщает finmarket.ru, в минувшие выходные США и Иран вновь обменялись ударами, что показало хрупкость достигнутого ими перемирия. Позднее стало известно, что стороны договорились прекратить взаимные удары и согласовали проведение технических переговоров в столице Катара Дохе во вторник.

Президент США Дональд Трамп анонсировал американо-иранские переговоры в Дохе. Однако официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи затем заявил, что в ближайшие дни Тегеран не планирует контактов с американской стороной в Катаре.

Цены на нефть держатся у минимумов с конца февраля. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,67 (0,95%), до $70,08 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $1,52 (2,2%), до $70,75 за баррель.

Доллар США укрепляется к основным мировым валютам сегодня на торгах. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,26%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,2%. DXY держится у максимума более чем за год и завершает месяц максимальным подъемом с июля прошлого года (+2,5%) в связи с сохраняющимися ожиданиями ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Рынок видит возможность трёх повышений ставки американским ЦБ по 25 базисных пунктов в этом году на фоне высокого инфляционного давления, отмечает «Trading Economics». Трейдеры полагают, что Федрезерв может поднять ставку уже в сентябре.

В центре внимания инвесторов остаётся также ситуация на Ближнем Востоке. США и Иран, как ожидается, проведут очередной раунд переговоров в Дохе во вторник, однако перспективы длительного перемирия остаются неопределенными.

На этой неделе рынок ждёт публикации июньских данных о состоянии американского рынка труда. Кроме того, внимание инвесторов направлено на проходящий в Синтре (Португалия) ежегодный форум Европейского центрального банка (ЕЦБ), в котором примет участие в том числе и председатель ФРС Кевин Уорш.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард, выступившая на открытии форума в понедельник, отметила, что Европа становится менее уязвимой к внешним потрясениям, благодаря совершенствованию финансовой системы и прогрессу в переходе к «зеленой» экономике.

По состоянию на 9.14 мск евро снизился к доллару на 0,29% и торгуется на уровне $1,1389 по сравнению с $1,1422 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта подешевел на 0,21% - до $1,3230 против $1,3258 накануне. Стоимость доллара в паре с японской нацвалютой к этому времени выросла на 0,23% - до 162,32 иены против 161,94 иены по итогам предыдущих торгов. Иена подешевела до минимума с 1986 года и остаётся под давлением из-за сохраняющегося значительного разрыва в процентных ставках ЦБ Японии и США.

Японский регулятор продолжает медленную нормализацию ДКП, в то время как от Федрезерва рынок ждет заметного ужесточения политики. Существенное ослабление иены повышает вероятность проведения властями Японии интервенций на валютном рынке с целью поддержки курса.

Доллар в паре с офшорным юанем торгуется на уровне 6,7940 юаня против 6,8009 юаня накануне.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,46/82,84 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 9 копеек, средний курс продажи упал на 29 копеек. Лучшие курсы покупки составили 80,1-80 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 81,9-82 рубля за доллар.

Китайский юань растёт на Московской бирже при открытии торгов во вторник, рубль дешевеет на фоне негативной динамики цен на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,425 рубля (+5,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,74 копейки ниже уровня действующего официального курса.