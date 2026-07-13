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Мурманская область. Арктика (16+)13.07.26 10:30

Доллар США укрепляется к основным мировым валютам

Цены на нефть уверенно повышаются утром в понедельник после очередного обмена ударами между США и Ираном.

Как сообщает finmarket.ru, в воскресенье американские военные нанесли четвёртый за неделю удар по Ирану, а иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в понедельник атаковал объекты на военных базах США в Иордании, Кувейте и Бахрейне.

Тегеран объявил Ормузский пролив закрытым «до дальнейшего уведомления» и подчеркнул, что его ответные операции продолжаются.

Курс доллара США растёт в парах с евро, иеной и фунтом стерлингов утром в понедельник. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,13%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,12%.

Поддержку доллару как защитному активу оказывает усиление геополитической напряжённости после очередного обмена ударами между США и Ираном. Эти события спровоцировали скачок цен на нефть, укрепив ожидания повышения процентных ставок для борьбы с инфляцией.

На траекторию ставок также может повлиять отчёт о динамике потребительских цен в США в июне, который будет опубликован во вторник. Кроме того, в пятницу станут известны окончательные данные об июньской инфляции в еврозоне.

Участники рынков на этой неделе ждут первого выступления нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) Кевина Уорша в Конгрессе. Во вторник его выслушает комитет по финансовым услугам Палаты представителей, в среду - банковский комитет Сената.

Трейдеры склоняются к тому, что ФРС поднимет ставки по итогам одного из оставшихся в этом году заседаний.

Евро по состоянию на 8.46 мск торгуется на уровне $1,1401 по сравнению с $1,1417 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта составляет $1,3380 против $1,3401 по итогам торгов в пятницу. Стоимость доллара в паре с японской валютой выросла до 162,07 иены против 161,70 иены по итогам прошлой сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 77,3/83,56 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 47 копеек, средний курс продажи вырос на 149 копеек. Лучшие курсы покупки составили 79,8-79,7 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 81,3-81,4 рубля за доллар.

Китайский юань снижается на Московской бирже при открытии торгов в понедельник, рубль растёт на фоне активно дорожающей нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,284 рубля (-3,7 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,97 копейки ниже уровня действующего официального курса.

 

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