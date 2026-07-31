Доллар США укрепляется к основным мировым валютам

Нефтяные цены опускаются с утра благодаря сигналам о том, что добываемое в регионе Персидского залива сырьё продолжает поступать на мировой рынок, несмотря на продолжение военного конфликта США и Ирана.

Как пишет finmarket.ru, нефть дешевеет, поскольку усиление напряжённости на Ближнем Востоке компенсируется признаками увеличения объёмов поставок через Ормузский пролив, отмечает старший аналитик «ANZ» по сырьевым рынкам Дэниел Хайнс.

Кроме того, Саудовская Аравия выступила с инициативой учредить коалицию обороны с участием десятков стран, чтобы обеспечить безопасность судоходства в Красном море, и ряд ближневосточных государств уже согласились в ней участвовать, сообщило издание «The National».

«Первая встреча военных представителей состоялась в четверг в Эр-Рияде. В ней приняли участие 43 страны, которые обсудили эту инициативу», - пишет издание со ссылкой на министерство обороны Саудовской Аравии.

Аналитик «Phillip Nova» Приянка Сачдева отмечает, однако, что, хотя движение танкеров через Ормузский пролив и Красное море продолжается, высокие риски для безопасности судов привели к росту стоимости фрахта и страховых премий. Это, по её словам, поддерживает премию за риск в ценах на нефть.

Доллар США укрепляется к евро, фунту стерлингов и иене на торгах в пятницу.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,29%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,17%. Накануне DXY опустился на 1%, с начала недели - на 1,3%.

Доллар корректируется после ослабления в четверг на фоне снижения ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Американский ЦБ сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 3,5-3,75% годовых по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания. При этом статданные, опубликованные в четверг, указали на ослабление инфляционного давления в США.

Индекс потребительских цен (индикатор PCE) в июне вырос на 3,7% в годовом выражении после подъема на 4,1% месяцем ранее, показал отчет министерства торговли США. Повышение индекса PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце замедлилось до 3,3% в годовом выражении с 3,4% в мае.

Пара евро/доллар по данным на 9.20 мск торгуется на уровне $1,1518 по сравнению с $1,1530 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта опустился до $1,3455 против $1,3467 накануне. Стоимость доллара в паре с японской нацвалютой увеличилась до 160,43 иены против 159,5 иены по итогам предыдущих торгов.

Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 1% годовых, максимальном с 1995 года, по итогам двухдневного заседания, завершившегося в пятницу. Большинство аналитиков и экономистов также прогнозировали, что ставка останется на прежнем уровне.

Японский регулятор понизил прогноз инфляции на текущий финансовый год, завершающийся в следующем марте, до 2,5% с 2,8%, а также повысил прогноз роста ВВП до 0,6% с 0,5%.

Доллар в паре с офшорным юанем торгуется на уровне 6,7448 юаня против 6,7478 юаня в четверг.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,8/82,02 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 196 копеек, средний курс продажи упал на 173 копейки. Лучшие курсы покупки составили 88,5-88,4 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 80-80,1 рубля за доллар.

Китайский юань слегка снизился в начале торгов на Московской бирже; рубль укрепляется благодаря высоким ценам на нефть, несмотря на их небольшую отрицательную коррекцию. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,7255 рубля (-2,45 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 9,39 копейки ниже уровня действующего официального курса.