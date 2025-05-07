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Мурманская область. Арктика (16+)07.05.25 10:30

Доллар США укрепляется к основным мировым валютам

Цены на нефть продолжают повышаться в среду после подъёма более чем на 3% по итогам предыдущей сессии.

Как отмечает finmarket.ru, поддержку рынку оказывают новости о том, что США и Китай договорились начать торговые переговоры, они повышают надежды на снижение напряжённости в отношениях двух стран. Министр финансов США Скотт Бессент накануне вечером заявил, что встретится с представителями КНР в Швейцарии позднее на этой неделе.

Внимание трейдеров в среду направлено на данные о запасах энергоносителей в США, которые будут опубликованы министерством энергетики в 17.30 мск. Оценки Американского института нефти (API), обнародованные накануне, показали снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 4,49 млн баррелей.

Падение цен на нефть с начала текущего года вынуждает американских сланцевых производителей снижать прогнозы добычи. «Diamondback Energy» предупредила на этой неделе, что производство на месторождениях сланцевых углеводородов в США, вероятно, достигло пика и будет сокращаться в ближайшие месяцы из-за низких цен.

Доллар США укрепляется к евро, фунту стерлингов и иене на торгах в среду.

Поддержку американской валюте оказывают сообщения о том, что США и Китай договорились начать торговые переговоры, они повышают надежды на снижение напряжённости в отношениях двух стран. Министр финансов США Скотт Бессент накануне вечером заявил, что встретится с представителями КНР в Швейцарии позднее на этой неделе.

В среду трейдеры ждут завершения двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Его итоги будут подведены в 21.00 мск, а в 21.30 мск начнётся пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Американский ЦБ сохранит базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых по итогам майского заседания, прогнозируют аналитики и участники рынка, отмечая, что неопределенность вокруг внешнеторговых пошлин и их возможного влияния на мировую и американскую экономику заставляет Федрезерв занимать выжидательную позицию.

Пара евро/доллар по данным на 8.50 мск торгуется на уровне $1,1360 по сравнению с $1,1370 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару опустилась до $1,3352 с $1,3369 накануне. Курс доллара в паре с иеной поднялся в ходе торгов до 143,08 иены со 142,41 иены на закрытие предыдущих торгов. Стоимость американской валюты в паре с офшорным юанем увеличилась до 7,2229 юаня с 7,2103 юаня накануне.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,27/88,05 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 42 копейки, средний курс продажи вырос на 133 копейки. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 83,79-83,89 рубля за доллар.

Китайский юань слегка повышается на Московской бирже утром в среду, рубль незначительно понижается на фоне сниженной активности игроков перед праздничными выходными. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,241 рубля (+0,6 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,55 копейки выше уровня действующего официального курса.

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