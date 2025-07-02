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Мурманская область. Арктика (16+)02.07.25 10:30

Доллар США укрепляется к основным мировым валютам

Нефтяные цены стабильны с утра после небольшого подъёма по итогам предыдущей сессии. Трейдеры продолжают следить за новостями с Ближнего Востока, в частности, за сообщениями, касающимися ядерной программы Ирана.

Как отмечает finmarket.ru, рынок ждёт очередной встречи представителей стран ОПЕК+, которая состоится на ближайших выходных. По сообщениям западных СМИ, восемь стран (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман) готовы рассмотреть возможность очередного увеличения квот на добычу в августе на 411 тысяч баррелей в сутки, как и в предыдущие три месяца.

«Ожидаемое очередное наращивание поставок нефти странами ОПЕК+, вероятно, уже учтено в ценах и вряд ли снова застанет инвесторов врасплох», - отмечает аналитик «Philip Nova» Приянка Сачдева, слова которой приводит «The Wall Street Journal».

Внимание трейдеров сегодня направлено на еженедельный отчёт Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране, который будет обнародован в 17.30 мск. Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе на 680 тысяч баррелей.

В ходе сегодняшних торгов доллар США укрепляется к евро, фунту стерлингов и иене.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), стабилен, однако, остаётся у трёхлетнего минимума в связи с растущими ожиданиями смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС), а также опасениями роста бюджетной нагрузки и госдолга США.

Вчера Сенат одобрил законопроект, предусматривающий снижение налогов и увеличение расходов на оборону. Теперь рассмотрением версии законопроекта, одобренной Сенатом, займётся Палата представителей. Лидеры республиканцев в нижней палате Конгресса США уже выразили намерение одобрить законопроект до 4 июля.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе ежегодного форума Европейского центрального банка в Синтре (Португалия) накануне подтвердил, что американский ЦБ планирует дождаться свидетельств влияния торговой политики Вашингтона на инфляцию в США, прежде чем снижать базовую процентную ставку. При этом Пауэлл не исключил возможности уменьшения ставки на июльском заседании. На вопрос, может ли ставка быть снижена в июле, Пауэлл ответил, что «не стал бы исключать» возможность такого шага на каком-либо из заседаний, но и «не стал бы говорить, что это произойдёт».

Вероятность уменьшения ставки американским ЦБ на заседании 29-30 июля в настоящее время оценивается рынком в 21%, по данным «FedWatch».

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на июньский отчёт о безработице в США, который выйдёт в пятницу. Если в этих данных проявятся признаки ослабления рынка труда, ожидания снижения ставки Федрезервом усилятся, отмечает «Trading Economics».

По состоянию на 9.22 мск за евро давали $1,1789 по сравнению с $1,1806 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта к доллару составил на то же время $1,3738 против $1,3746 по итогам торгов во вторник. Курс американской валюты в паре с иеной увеличился к 9.22 мск до 143,75 иены с 143,42 иены на закрытие предыдущей сессии. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 7,1648 юаня по сравнению с 7,1608 юаня во вторник.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,96/84,87 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 106 копеек, средний курс продажи вырос на 100 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 80,89-80,99 рубля за доллар.

Китайский юань незначительно понижается в начале торгов на Московской бирже; рубль слегка укрепляется в ожидании новых драйверов к более сильным движениям. Участники рынка будут анализировать заявления представителей монетарных властей с Финансового конгресса Банка России, который состоится в Санкт-Петербурге 2-4 июля. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,9385 рубля (+0,05 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась всего на 0,01 копейки ниже уровня действующего официального курса.

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