Доллар США укрепляется к основным мировым валютам

Нефтяные цены повышаются с утра после снижения более чем на 2% накануне. Участники рынка продолжают следить за геополитическими новостями и ситуацией в международной торговле, оценивая новые заявления из Вашингтона относительно пошлин.

Как пишет finmarket.ru, президент США Дональд Трамп заявил накануне, что планирует ввести общий импортный тариф в размере 15-20% для большинства торговых партнёров, с которыми нет специальных соглашений, а для Канады - в размере 35%.

Ранее на этой неделе Трамп объявил, что Вашингтон с 1 августа введёт пошлину в 50% на все товары, поставляемые из Бразилии. Кроме того, он подтвердил намерение с той же даты ввести тариф на ввозимую в США медь, который также составит 50%.

Учитывая, что президент уже не раз отступал от ранее сделанных заявлений по тарифам, рынок стал меньше на них реагировать, отмечает аналитик «Onyx Capital Group» Гарри Чилингарян. «Люди в основном находятся в режиме ожидания, учитывая неустойчивый характер политики и гибкость, которую администрация проявляет в отношении пошлин», - написал он.

Страны ОПЕК+ обсуждают возможность паузы в наращивании добычи после октября, сообщают западные СМИ. Трейдеры рассматривают эти новости как признак того, что рынки не смогут переварить больше нефти.

Поддержку котировкам оказывают и опасения в связи с возможным ухудшением ситуации с судоходством в Красном море, где на этой неделе было атаковано два судна, отмечает «Trading Economics».

Европейская комиссия разрабатывает механизм корректировки предельного уровня цен на российскую нефть в зависимости от изменений мировых котировок, сообщило агентство «Reuters» со ссылкой на дипломатов ЕС. Это обусловлено тем, что падение цен на нефть сделало текущий лимит практически неактуальным.

В ходе сегодняшних торгов доллар укрепляется в парах с евро, фунтом и иеной.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,14%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,19%.

Участники рынка оценивают статданные и продолжают следить за ситуацией в международной торговле, оценивая сообщения, касающиеся торговых пошлин США.

Вашингтон продолжает торговые переговоры с Индией и Евросоюзом. Представители ЕС ранее сообщали, что торговая сделка может быть заключена в ближайшие дни.

Как показали опубликованные вчера данные, число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе уменьшилось на 5 тысяч - до 227 тысяч, минимума за семь недель. Аналитики в среднем ожидали, что показатель составит 235 тысяч

По состоянию на 9.09 мск за евро давали $1,1674 по сравнению с $1,1701 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта к доллару на то же время снизился до $1,3543 с $1,3579 накануне. Курс американской валюты в паре с иеной составил к 9.09 мск 146,87 иены по сравнению с 146,26 иены на закрытие предыдущей сессии. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 7,1680 юаня против 7,1779 юаня на закрытие в четверг.