Доллар США укрепляется к основным мировым валютам

Цены на нефть повышаются с утра на фоне опасений относительно стабильности российских поставок.

Как сообщает finmarket.ru, поддержку нефтяному рынку оказывает обеспокоенность в связи с возможными перебоями в поставках нефти из РФ на фоне продолжающихся атак Украины на российские энергетические объекты.

«Угрозы для энергетической инфраструктуры в России остаются высокими, - отмечает аналитик по сырьевым рынкам «ANZ Group» Дэниел Хайнс. - В выходные Украина вновь нанесла удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, повысив интенсивность атак».

Между тем министр финансов США Скотт Бессент заявил в понедельник, что Белый дом на этой неделе рассмотрит все возможности для воздействия на Россию. Он отметил, что Вашингтон продолжает рассматривать варианты санкционного давления на РФ, поскольку конфликт на Украине все ещё продолжается.

Участники рынка следят за саммитом ШОС, где во вторник проходят российско-китайские переговоры на высшем уровне. Накануне Президент РФ Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Лидеры двух стран «обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в экономической, финансовой и энергетической сферах, и выразили удовлетворение устойчивым ростом двусторонних связей в этих областях», сообщило по итогам встречи министерство иностранных дел Индии.

Китай и Индия являются крупнейшими покупателями российской нефти. В прошлом месяце Вашингтон ввёл дополнительные пошлины на импорт в США индийской продукции в связи с продолжающимися закупками Индией нефти из РФ.

Ожидания формирования избытка предложения на фоне ослабления спроса и наращивания добычи сдерживают рост нефтяных цен.

Восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), которые ранее объявили о дополнительных к общим квотам добровольных ограничениях добычи нефти, увеличили свои квоты с 1 сентября. Инвесторы ждут заседания ОПЕК+, намеченного на 7 сентября, на котором будет обсуждаться дальнейшая политика этой группы.

«Ключевой фундаментальный вопрос заключается в том, продолжат ли производители нефти из ОПЕК+ повышать целевые показатели добычи после сентября», - написал аналитик Тим Эванс в бюллетене «Evans on Energy».

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США повышается в парах с евро, фунтом стерлингов и иеной. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,1%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,18%.

Внимание рынка на этой неделе направлено на августовский отчёт о безработице в США, который может существенно повлиять на решение Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной ставке на сентябрьском заседании. На текущей неделе также будут опубликованы и другие индикаторы рынка труда, в том числе отчеты о количестве открытых вакансий и занятости в частном секторе.

Возросшие ожидания того, что на фоне признаков ослабления рынка труда ФРС понизит ставку, несмотря на сохранение высокой инфляции, оказывали давление на доллар США в последнее время. Судя по котировкам фьючерсов, вероятность снижения ставки на заседании в сентябре в настоящее время оценивается в 89,7%, по данным «FedWatch».

Негативное влияние на американскую валюту также оказывали сомнения в способности ФРС сохранять независимость при принятии своих решений на фоне усиливающегося давления со стороны президента США Дональда Трампа, регулярно критикующего руководство центробанка и призывающего Федрезерв к снижению процентных ставок.

Министр финансов США Скотт Бессент в понедельник заявил, что ФРС является и должна быть независимой, но при этом отметил, что ЦБ допустил много ошибок.

По состоянию на 9.22 мск за евро давали $1,1698 по сравнению с $1,1712 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта к доллару опустился на то же время до $1,3524 с $1,3545 в понедельник.

Стоимость доллара в паре с иеной к 9.22 мск составила 147,98 иены против 147,18 иены на закрытие предыдущих торгов. Трейдеры ждут публикации данных о динамике зарплат в Японии, которые могут повлиять на денежно-кредитную политику японского ЦБ. Заместитель председателя Банка Японии Риодзо Химино заявил во вторник, что центробанку следует постепенно повышать ключевую ставку по мере улучшения ситуации в экономике и подъема цен. При этом он подчеркнул, что неопределенность в мировой экономике остается высокой, и спешки с быстрым ужесточением ДКП нет.

Курс доллара к офшорному юаню составляет 7,1408 юаня по сравнению с 7,1352 юаня по итогам сессии в понедельник. Инвесторы следят за саммитом ШОС, где председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул важность формирования многополярной структуры мира, отметив необходимость создания новых региональных финансовых институтов для уменьшения зависимости от доллара США.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,89/83,78 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 186 копеек, средний курс продажи вырос на 28 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 80,7-80,8 рубля за доллар.

Китайский юань дешевеет в начале торгов на Московской бирже, рубль укрепляется на фоне заметно подрастающей нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,2165 рубля (-1,2 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,53 копейки ниже уровня действующего официального курса.