Министерство образования и науки Мурманской области и компания «ФосАгро» продолжат развитие проекта «Горняк будущего»109 лет Мурманску: в День города завершено строительство Центра культурного развития
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)06.10.25 10:30

Доллар США укрепляется к основным мировым валютам

Цены на нефть повышаются в понедельник на решении ОПЕК+ о менее существенном, чем ожидали на рынке, увеличении добычи. Восемь стран ОПЕК+ накануне договорились об увеличении квот по добыче в ноябре на 137 тысяч баррелей в сутки. Это решение оказало поддержку рынку нефти, где опасались более масштабного восстановления квот после сообщений СМИ о том, что в ОПЕК+ могут рассмотреть вариант ускоренного выхода из добровольных ограничений и перейти к наращиванию добычи по 500 тысяч б/с в течение трех месяцев.

Как сообщает finmarket.ru, между тем эксперты по-прежнему ожидают избытка предложения на рынке в конце года, который будет сдерживать рост цен в краткосрочной перспективе. В отсутствие новых повышательных факторов рост цен на нефть, вероятно, будет ограниченным, так как перспективы спроса остаются неопределенными, пишет аналитик «Phillip Nova» Приянка Сачдева.

Негативным фактором для рынка остаётся ситуация в США, где Конгресс не приблизился к урегулированию разногласий по вопросу о финансировании федеральных ведомств. Приостановка работы правительства омрачает перспективы американской экономики и, как следствие, спроса на энергоносители в крупнейшей экономике мира.

В ходе сегодняшних торгов доллар США укрепляется к основным мировым валютам, тогда как иена резко падает после победы Санаэ Такаити на выборах главы Либерально-демократической партии (ЛДП).

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,44%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,52%.

Участники рынка продолжают следить за ситуацией в США, где продолжается шатдаун. Конгресс не приблизился к урегулированию разногласий по вопросу о финансировании федеральных ведомств. Из-за приостановки работы правительства на прошлой неделе не был опубликован ключевой отчёт по занятости в США, а также еженедельные данные о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице.

Руководство Федеральной резервной системы опирается на данные о занятости при принятии решений по процентным ставкам. Следующее заседание ФРС назначено на 28-29 октября.

Трейдеры будут ждать запланированного на четверг выступления главы председателя ФРС Джерома Пауэлла в надежде получить сигналы относительно перспектив денежно-кредитной политики ЦБ.

По состоянию на 9.29 мск за евро давали $1,1711 по сравнению с $1,1742 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта к доллару составил на то же время $1,3442 против $1,3480 по итогам торгов в пятницу. Стоимость американской валюты в паре с иеной к 9.29 мск увеличилась до 150,14 иены с 147,47 иены.

Бывший министр внутренних дел Японии Санаэ Такаити в субботу одержала победу на выборах главы правящей в стране Либерально-демократической партии и может стать премьер-министром Японии. Такаити считается сторонницей мягкого курса денежно-кредитной политики и неоднократно проявляла обеспокоенность последствиями повышения процентных ставок Банком Японии. В своём выступлении после победы на выборах она заявила о необходимости тесной координации между правительством и Банком Японии для стимулирования инфляции за счёт поддержки спроса, повышения зарплат и корпоративных прибылей.

Победа Такаити вероятно приведёт к некоторому ослаблению иены, считает аналитик «ANZ» Махджабин Заман. На фоне значительной политической и финансовой неопределенности Банк Японии, вероятно, будет демонстрировать осторожность в ближайшей перспективе, хотя данные и говорят в пользу ужесточения его политики, отмечает эксперт.

Курс доллара в паре с офшорным юанем поднялся до 7,1468 юаня с 7,1360 юаня.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,61/87,39 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 148 копеек, средний курс продажи вырос на 229 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 83,1-83,2 рубля за доллар.

Китайский юань укрепляется в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается в рамках коррекции после укрепления на прошлой неделе на фоне «золотой недели» каникул в Китае. Биржи материкового Китая закрыты по случаю Дня образования КНР. В 2025 году праздник совмещен с выходными в честь Фестиваля середины осени, поэтому официальные выходные дни продлятся с 1 по 8 октября. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,5405 рубля (+5,05 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 12,4 копейки выше уровня действующего официального курса.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПАРЛАМЕНТАРИИ РЕГИОНОВ СЕВЕРА-ЗАПАДА РОССИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В АРКТИКЕМурманская областная Дума: СТАРТ ОСЕННЕЙ СЕССИИ С КАДРОВЫХ ВОПРОСОВ И БЮДЖЕТАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025
-

Последние комментарии

Лика
01.10.25 12:30
Обратите внимание Степан Быдоровский - мальчик из интервью - это ее сын. Теперь в мошеннические схемы она вовлекает и собственных детей.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Лика
01.10.25 12:28
Светлана Сысоева - мо****ца со стажем. Она зарабатывает деньги на мужиках и на том, что устраивается в самые различные медучреждения, устраивает громкие скандалы, и требует денег за молчание. *- ку
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
30.09.25 18:25
Здравствуйте, жители города-героя! В связи с застройкой, строительством нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую всем Вам ознакомится с материалами архитектора Натальи
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в октябре 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире11:30«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области отмечается рост цен на хлеб из ржаной муки и хлеб и булочные изделия из пшеничной муки-PRO Валюту (16+)Доллар США укрепляется к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 октября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)В Мурманске состоялось заседание постоянного комитета ПАСЗР по правовым вопросам
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»