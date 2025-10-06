Цены на нефть повышаются в понедельник на решении ОПЕК+ о менее существенном, чем ожидали на рынке, увеличении добычи. Восемь стран ОПЕК+ накануне договорились об увеличении квот по добыче в ноябре на 137 тысяч баррелей в сутки. Это решение оказало поддержку рынку нефти, где опасались более масштабного восстановления квот после сообщений СМИ о том, что в ОПЕК+ могут рассмотреть вариант ускоренного выхода из добровольных ограничений и перейти к наращиванию добычи по 500 тысяч б/с в течение трех месяцев.

Как сообщает finmarket.ru, между тем эксперты по-прежнему ожидают избытка предложения на рынке в конце года, который будет сдерживать рост цен в краткосрочной перспективе. В отсутствие новых повышательных факторов рост цен на нефть, вероятно, будет ограниченным, так как перспективы спроса остаются неопределенными, пишет аналитик «Phillip Nova» Приянка Сачдева.

Негативным фактором для рынка остаётся ситуация в США, где Конгресс не приблизился к урегулированию разногласий по вопросу о финансировании федеральных ведомств. Приостановка работы правительства омрачает перспективы американской экономики и, как следствие, спроса на энергоносители в крупнейшей экономике мира.

В ходе сегодняшних торгов доллар США укрепляется к основным мировым валютам, тогда как иена резко падает после победы Санаэ Такаити на выборах главы Либерально-демократической партии (ЛДП).

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,44%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,52%.

Участники рынка продолжают следить за ситуацией в США, где продолжается шатдаун. Конгресс не приблизился к урегулированию разногласий по вопросу о финансировании федеральных ведомств. Из-за приостановки работы правительства на прошлой неделе не был опубликован ключевой отчёт по занятости в США, а также еженедельные данные о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице.

Руководство Федеральной резервной системы опирается на данные о занятости при принятии решений по процентным ставкам. Следующее заседание ФРС назначено на 28-29 октября.

Трейдеры будут ждать запланированного на четверг выступления главы председателя ФРС Джерома Пауэлла в надежде получить сигналы относительно перспектив денежно-кредитной политики ЦБ.

По состоянию на 9.29 мск за евро давали $1,1711 по сравнению с $1,1742 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта к доллару составил на то же время $1,3442 против $1,3480 по итогам торгов в пятницу. Стоимость американской валюты в паре с иеной к 9.29 мск увеличилась до 150,14 иены с 147,47 иены.

Бывший министр внутренних дел Японии Санаэ Такаити в субботу одержала победу на выборах главы правящей в стране Либерально-демократической партии и может стать премьер-министром Японии. Такаити считается сторонницей мягкого курса денежно-кредитной политики и неоднократно проявляла обеспокоенность последствиями повышения процентных ставок Банком Японии. В своём выступлении после победы на выборах она заявила о необходимости тесной координации между правительством и Банком Японии для стимулирования инфляции за счёт поддержки спроса, повышения зарплат и корпоративных прибылей.

Победа Такаити вероятно приведёт к некоторому ослаблению иены, считает аналитик «ANZ» Махджабин Заман. На фоне значительной политической и финансовой неопределенности Банк Японии, вероятно, будет демонстрировать осторожность в ближайшей перспективе, хотя данные и говорят в пользу ужесточения его политики, отмечает эксперт.

Курс доллара в паре с офшорным юанем поднялся до 7,1468 юаня с 7,1360 юаня.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,61/87,39 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 148 копеек, средний курс продажи вырос на 229 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 83,1-83,2 рубля за доллар.

Китайский юань укрепляется в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается в рамках коррекции после укрепления на прошлой неделе на фоне «золотой недели» каникул в Китае. Биржи материкового Китая закрыты по случаю Дня образования КНР. В 2025 году праздник совмещен с выходными в честь Фестиваля середины осени, поэтому официальные выходные дни продлятся с 1 по 8 октября. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,5405 рубля (+5,05 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 12,4 копейки выше уровня действующего официального курса.