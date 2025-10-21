Доллар США укрепляется к основным мировым валютам

Цены на нефть продолжают снижаться во вторник на фоне роста опасений избытка предложения на мировом рынке, а также ожиданий сокращения спроса в результате торгового конфликта США и Китая.

Эксперты «ANZ Research» отмечают, что признаки формирования избыточного предложения на нефтяном рынке становятся всё более явными. Они ссылаются на данные аналитической компании «Vortexa», согласно которым, объём нефти и конденсата в танкерах по всему миру на прошлой неделе вырос до рекордного максимума, достигнув 1,24 млн баррелей.

Как отмечает finmarket.ru, государства ОПЕК+ в последние месяцы устойчиво наращивают добычу, как и ряд стран, не входящих в этот альянс, например, Гайана. Повышение добычи происходит на фоне ослабления спроса, и эксперты полагают, что избыток поставок на мировом рынке может достигнуть 4 млн баррелей в сутки в начале следующего года.

«Предложение на нефтяном рынке растёт в три раза быстрее, чем спрос, - заявил основатель и президент «Rapidan Energy Group» Боб Макнэлли на «Bloomberg TV». - Нас ждёт избыток предложения в ближайшей перспективе».

Доллар США укрепляется к евро, иене и фунту стерлингов на торгах во вторник.

В США продолжается шатдаун, что усиливает неопределенность в отношении перспектив американской экономики, а также денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), отмечает «Trading Economics».

Советник Белого дома по экономике Кевин Хассетт заявил на «CNBC» в понедельник, что приостановка работы правительства США, вероятно, закончится на этой неделе, и это было с оптимизмом воспринято трейдерами. В пятницу планируется публикация отчёта о динамике потребительских цен в США за сентябрь, выход которого ранее был отложен из-за шатдауна.

Инвесторы также продолжают следить за ситуацией в торговой сфере. Президент США Дональд Трамп накануне выразил уверенность, что Вашингтон и Пекин смогут прийти к справедливому торговому соглашению. Он по-прежнему планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее позднее в этом месяце.

Иена дешевеет после одобрения ключевой нижней палатой парламента Японии кандидатуры главы Либерально-демократической партии (ЛДП) Санаэ Такаити на пост премьер-министра страны. Такаити станет первой женщиной-премьером в истории Японии. Такаити является сторонницей стимулирующей бюджетной политики, и инвесторы ждут, что её правительство будет наращивать расходы. Это может затруднить прогнозирование дальнейшей траектории повышения ключевой ставки Банком Японии, отмечает «Reuters».

По состоянию на 9.10 мск евро снизился к доллару на 0,15% - до $1,1625 по сравнению с $1,1642 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта к доллару опустился на 0,17% - до $1.3382 с $1,3405 накануне. Стоимость доллара в паре с иеной выросла на 0,78% - до 151,51 иены против 150,75 иены по итогам предыдущих торгов. Курс американской валюты к офшорному юаню опустился до 7,1208 юаня с 7,1242 юаня накануне.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,22%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,21%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,41/85,69 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 80 копеек, средний курс продажи вырос на 29 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 82,7-82,8 рубля за доллар.

Китайский юань растёт на Московской бирже утром во вторник, рубль снижается на фоне дешевеющей нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,3475 рубля (-7,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,65 копейки ниже уровня действующего официального курса.