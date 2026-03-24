В регионе стартует подготовка к общегородским субботникам
Доллар США укрепляется к основным мировым валютам

Нефтяные цены восстанавливаются с утра после резкого падения накануне.

Спад накануне был вызван решением президента США Дональда Трампа отложить запланированные удары по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней и его словами о том, что между двумя странами идут продуктивные переговоры.

Как сообщает finmarket.ru, Тегеран опроверг эти слова, назвав их попыткой повлиять на финансовые рынки, и продолжил атаковать американские цели, а Израиль - иранские.

Между тем в понедельник через Ормузский пролив прошли два индийских танкера с сжиженным углеводородным газом (СУГ). По данным «LSEG», они загрузились в Кувейте и ОАЭ.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США растёт в парах с евро, иеной и фунтом стерлингов.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднимается в ходе торгов на 0,40%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,27%.

Американская валюта восстанавливается после спада накануне, вызванного словами президента США Дональда Трампа о продуктивных переговорах с Ираном и его решением отложить запланированные удары по иранской энергетической инфраструктуре.

Однако популярность доллара как «тихой гавани» вновь выросла после того, как Тегеран опроверг информацию о переговорах и продолжил наносить удары по американским целям.

«Trading Economics» отмечает сохранение высокой неопределенности вокруг ближневосточного конфликта и риск ускорения инфляции в ближайшие месяцы, которое может спровоцировать повышение процентных ставок ведущими центробанками.

По состоянию на 9.38 мск за евро давали $1,1581 по сравнению с $1,1613 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару составила на то же время $1,3402 против $1,3431 по итогам торгов в понедельник. Курс американской валюты в паре с иеной составил к 9.39 мск158,68 иены по сравнению со 158,44 иены на закрытие предыдущей сессии.

Потребительские цены в Японии в феврале выросли на 1,3% в годовом выражении, согласно опубликованным во вторник официальным данным. Это минимальные темпы подъёма с марта 2022 года. В январе инфляция составляла 1,5%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,89/83,57 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 37 копеек, средний курс продажи упал на 193 копейки. Лучшие курсы покупки составили 81,2-81,1 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 83,1-83,2 рубля за доллар.

Китайский юань активно дешевеет в начале торгов на Московской бирже, рубль растёт в условиях повышенного спроса на рублевую ликвидность при подготовке экспортёров к налоговым выплатам марта. Согласно расписанию Федеральной налоговой службы, в следующий понедельник, 30 марта, в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,7255 рубля (-18,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 14,54 копейки ниже уровня действующего официального курса.

 

Последние комментарии

Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
