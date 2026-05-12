Доллар США укрепляется к основным мировым валютам

Нефть продолжает дорожать во вторник на опасениях новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке в связи с отсутствием прогресса в переговорах США и Ирана.

Как сообщает finmarket.ru, президент США Дональд Трамп все больше разочаровывается тем, как Иран ведет переговоры, и в последние дни более серьезно рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций против страны, сообщает телеканал «CNN» со ссылкой на осведомлённые источники.

Трамп заявил журналистам в понедельник, что его не устроили переданные Ираном предложения об урегулировании конфликта, и он даже не дочитал их. Он подчеркнул, что режим прекращения огня с Ираном находится в крайне шатком состоянии.

Переданное иранской стороной предложение по урегулированию, не устроившее США, подразумевало суверенитет Тегерана над Ормузским проливом и выплату Вашингтоном репараций Исламской Республике, передает «Press TV».

«Оптимизм по поводу скорого заключения соглашения ослабевает, и если мы не видим возможности заключения сделки к концу мая, то риск дальнейшего роста цен на нефть определенно остаётся актуальным», - отмечает руководитель команды аналитиков по энергетическому сектору «DBS Bank» Сувро Саркар.

Доллар США укрепляется к основным мировым валютам на фоне сохраняющегося спроса на защитные активы в условиях ближневосточного конфликта.

Эксперты опасаются новой эскалации конфликта в связи с отсутствием прогресса в переговорах США и Ирана. Продолжение конфликта в регионе, из-за которого остаётся заблокированным Ормузский пролив, способствует повышению цен на энергоносители и росту инфляционных ожиданий в мире. Инвесторы полагают, что это будет удерживать Федеральную резервную систему (ФРС) от дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, и ждут повышения ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ). Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных агентством «Bloomberg», предполагает, что ЕЦБ поднимет основные ставки два раза по 25 базисных пунктов в этом году.

Внимание рынка во вторник направлено на апрельские данные по инфляции в США. Кроме того, рынок ждёт голосования в Сенате, который должен утвердить Кевина Уорша на посту председателя ФРС. Срок полномочий Джерома Пауэлла как главы Федрезерва истекает в пятницу, и Сенат, вероятно, утвердит Уорша до этого момента, пишет «The Wall Street Journal».

По состоянию на 9.17 мск евро снизился к доллару на 0,21% и торгуется на уровне $1,1758 по сравнению с $1,1783 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта к доллару опустился на 0,30% - до $1,3569 против $1,3610 в понедельник. Стоимость американской валюты в паре с иеной к этому времени выросла на 0,09% - до 157,33 иены против 157,19 иены по итогам предыдущих торгов. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 6,7926 юаня по сравнению с 6,7920 юаня накануне.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,22%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,23%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,72/79,83 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 127 копейки, средний курс продажи вырос на 6 копеек. Лучшие курсы покупки составили 77,2-77,1 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 78-78,1 рубля за доллар.

Китайский юань немного укрепился на Московской бирже при открытии торгов во вторник, рубль слегка опустился после длительных праздничных выходных. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,8405 рубля (+1,55 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 9,01 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Последние комментарии

An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
Сергей
29.04.26 20:40
Это моя учительница!!!!
Комментарий к новости:Яна Пичугина: «Учитель года – 2026»
