В Мурманске открыли мемориальную доску Герою России Роману МанкевичуВ народной программе партии «Единая Россия» появится Арктический раздел
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)20.04.26 10:30

Доллар США укрепляется относительно основных мировых валют

Цены на нефть прибавляют более 5% на торгах в понедельник на опасениях новой эскалации ближневосточного конфликта после захвата американскими военными иранского судна и возобновления блокировки Тегераном Ормузского пролива.

В субботу Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что вновь закрыл Ормузский пролив. А в воскресенье стало известно, что американские военные перехватили и взяли под контроль сухогруз, шедший в Оманском заливе под флагом Ирана.

Как пишет finmarket.ru, по данным иранских СМИ, Тегеран отказывается от нового раунда переговоров с США, объясняя это завышенными требованиями Вашингтона, нереалистичными ожиданиями, постоянной сменой переговорной позиции и продолжающейся морской блокадой Ирана.

Отметим, что оба сорта нефти подешевели более чем на 9% в пятницу после того, как иранские власти объявили, что открыли Ормузский пролив для гражданских судов. После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что американская блокада пролива, тем не менее, продолжится до заключения финального соглашения о перемирии с Ираном.

В ходе сегодняшних торгов доллар США укрепляется относительно основных мировых валют в связи с очередной волной роста спроса на защитные активы на опасениях дальнейшей эскалации ближневосточного конфликта.

В субботу Иран объявил, что вновь берет под контроль Ормузский пролив, который он объявил открытым в минувшую пятницу. В воскресенье стало известно, что американские силы захватили иранское судно в Оманском заливе. Президент США Дональд Трамп сообщил, что команда судна отказалась останавливаться, после чего военные открыли огонь и сухогруз получил пробоину в районе машинного отделения.

Затягивание конфликта на Ближнем Востоке угрожает дальнейшим ростом цен на нефть, и соответственно, усилением глобального инфляционного давления. Это, в свою очередь, ослабляет ожидания снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в этом году, отмечает «Trading Economics».

Очередное заседание ФРС пройдёт 28-29 апреля, и эксперты ждут сохранения ставки на текущем уровне (3,5-3,75%).

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,29%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,18%.

По состоянию на 9.12 мск за евро давали $1,1753 по сравнению с $1,1765 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта составил на то же время $1,3489 против $1,3516 в пятницу. Стоимость доллара в паре с иеной увеличилась к 9.12 мск до 158,94 иены по сравнению с 158,64 иены по итогам предыдущих торгов. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 6,8201 юаня по сравнению с 6,8161 юаня на закрытие рынка в пятницу.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник вновь сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых. Ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 3,5%, говорится в сообщении ЦБ. Аналитики также не ожидали их изменения, отмечает «Trading Economics». Обе ставки остаются на текущих уровнях (минимальных в истории) 11-й месяц подряд.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,75/81,1 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 48 копеек, средний курс продажи вырос на 16 копеек. Лучшие курсы покупки составили 78,8-78,7 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 79,9-80 рубля за доллар.

Китайский юань опускается в начале торгов на Московской бирже, рубль растёт на фоне дорожающей нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,0675 рубля (-4,35 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 7,82 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ветер перемен Петербургского международного экономического форума, или Какие соглашения наших губернаторов на ПМЭФ воплотились в жизнь
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель уволить за подработку
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире15:00Александр Розенбаум: «Сам по себе». (Мне тесно в строю) Фильм-концерт '2016 (16+)16:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Годовая инфляция в Мурманской области снижается шестой месяц подряд-PRO Валюту (16+)Доллар США укрепляется относительно основных мировых валют-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС переведён в «холодный резерв» перед планово-предупредительным ремонтом с модернизацией-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 апреля-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в апреле
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять