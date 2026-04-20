Цены на нефть прибавляют более 5% на торгах в понедельник на опасениях новой эскалации ближневосточного конфликта после захвата американскими военными иранского судна и возобновления блокировки Тегераном Ормузского пролива.

В субботу Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что вновь закрыл Ормузский пролив. А в воскресенье стало известно, что американские военные перехватили и взяли под контроль сухогруз, шедший в Оманском заливе под флагом Ирана.

Как пишет finmarket.ru, по данным иранских СМИ, Тегеран отказывается от нового раунда переговоров с США, объясняя это завышенными требованиями Вашингтона, нереалистичными ожиданиями, постоянной сменой переговорной позиции и продолжающейся морской блокадой Ирана.

Отметим, что оба сорта нефти подешевели более чем на 9% в пятницу после того, как иранские власти объявили, что открыли Ормузский пролив для гражданских судов. После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что американская блокада пролива, тем не менее, продолжится до заключения финального соглашения о перемирии с Ираном.

В ходе сегодняшних торгов доллар США укрепляется относительно основных мировых валют в связи с очередной волной роста спроса на защитные активы на опасениях дальнейшей эскалации ближневосточного конфликта.

В субботу Иран объявил, что вновь берет под контроль Ормузский пролив, который он объявил открытым в минувшую пятницу. В воскресенье стало известно, что американские силы захватили иранское судно в Оманском заливе. Президент США Дональд Трамп сообщил, что команда судна отказалась останавливаться, после чего военные открыли огонь и сухогруз получил пробоину в районе машинного отделения.

Затягивание конфликта на Ближнем Востоке угрожает дальнейшим ростом цен на нефть, и соответственно, усилением глобального инфляционного давления. Это, в свою очередь, ослабляет ожидания снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в этом году, отмечает «Trading Economics».

Очередное заседание ФРС пройдёт 28-29 апреля, и эксперты ждут сохранения ставки на текущем уровне (3,5-3,75%).

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,29%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,18%.

По состоянию на 9.12 мск за евро давали $1,1753 по сравнению с $1,1765 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта составил на то же время $1,3489 против $1,3516 в пятницу. Стоимость доллара в паре с иеной увеличилась к 9.12 мск до 158,94 иены по сравнению с 158,64 иены по итогам предыдущих торгов. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 6,8201 юаня по сравнению с 6,8161 юаня на закрытие рынка в пятницу.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник вновь сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых. Ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 3,5%, говорится в сообщении ЦБ. Аналитики также не ожидали их изменения, отмечает «Trading Economics». Обе ставки остаются на текущих уровнях (минимальных в истории) 11-й месяц подряд.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,75/81,1 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 48 копеек, средний курс продажи вырос на 16 копеек. Лучшие курсы покупки составили 78,8-78,7 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 79,9-80 рубля за доллар.

Китайский юань опускается в начале торгов на Московской бирже, рубль растёт на фоне дорожающей нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,0675 рубля (-4,35 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 7,82 копейки ниже уровня действующего официального курса.