Цены на нефть снижаются в пятницу после умеренного роста накануне.

Как пишет finmarket.ru, цены на нефть могут завершить ростом третью неделю подряд, получая поддержку от обеспокоенности сокращением предложения. В начале недели США пригрозили ввести пошлины в размере 25% для стран, покупающих нефть из Венесуэлы, что может нарушить торговые потоки. Кроме того, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3,34 миллиона баррелей - более чем в два раза сильнее ожиданий, что свидетельствует о высоком спросе, пишет «Trading Economics».

Тем временем участники рынка оценивают последствия новых протекционистских мер, анонсированных Белым домом. В среду президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести пошлины в 25% на импорт в страну произведенных за рубежом автомобилей со 2 апреля. В эту же дату должны вступить в силу зеркальные меры, направленные против стран, облагающих тарифами импорт американских товаров.

«Самым большим препятствием для нефти сейчас являются опасения по поводу тарифов, которые могут ослабить спрос», - отметил старший аналитик «Price Futures Group» Фил Флинн.

Давление на котировки также оказывают ожидания, связанные с запланированным на апрель началом наращивания нефтедобычи ОПЕК+.

Доллар США укрепляется против евро и фунта стерлингов, но снижается в паре с японской иеной.

Участники рынка оценивают последствия новых протекционистских мер, анонсированных Белым домом. Аналитики опасаются, что торговые войны приведут к ослаблению экономики США и усилению инфляционного давления.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует снижение темпов роста американской экономики в текущем году из-за повышения импортных пошлин, однако не ждет наступления рецессии в обозримом будущем.

«Были объявлены существенные изменения в политике, и поступающие данные свидетельствуют о замедлении экономической активности после очень высоких темпов роста в 2024 году, - заявила директор МВФ по коммуникациям Джули Козак. - Однако с учётом всего вышесказанного рецессия не является частью нашего базового сценария».

Внимание рынка в пятницу направлено на отчёт о доходах и расходах американцев за февраль, который включает ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой. Эти данные будут опубликованы в 15.30 мск.

Заместитель председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос считает, что ещё слишком рано говорить о том, стоит ли ЕЦБ продолжить снижение процентных ставок на апрельском заседании или лучше взять паузу.

«Сейчас сложно сказать, какое решение мы примем в апреле, - сказал он на мероприятии в Брюсселе в четверг. - Мы посмотрим на данные, посмотрим на то, как меняются отдельные аспекты. Надеюсь, к этому моменту мы получим больше ясности в отношении окончательных условий пошлин и сможем принять соответствующее решение».

Тем временем глава Банка Франции и член совета управляющих ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало, выступая на том же мероприятии, заявил, что рост торговых пошлин является «плохой новостью для всех». «Цель торговли заключается в том, чтобы вместе получать выгоду, - сказал он. - Я очень надеюсь, что в обсуждение вернётся здравый смысл».

Протокол мартовского заседания Банка Японии указал на то, что центральный банк может продолжить повышать процентные ставки, если его экономические и ценовые прогнозы подтвердятся. Руководители центробанка ранее отмечали, что рост доходов и увеличение потребительских расходов способствуют росту цен, позволяя продолжить нормализацию денежно-кредитной политики.

Евро по данным на 9.16 мск снизился к доллару на 0,13% и торгуется на уровне $1,0787 по сравнению с $1,0801 накануне. Фунт подешевел на 0,07% - до $1,2940 против $1,2949 на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 83,69/90,01 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 5 копеек, средний курс продажи вырос на 78 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 86,5-86,6 рубля за доллар.

Китайский юань немного повышается на Московской бирже утром в пятницу, рубль опускается на фоне дешевеющей нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,441 рубля (+2,1 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 5,6 копейки ниже уровня действующего официального курса.