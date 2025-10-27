Доллар США укрепляется в паре с иеной

Цены на нефть повышаются в понедельник на фоне продвижения торговых переговоров США и Китая.

Как сообщает finmarket.ru, министр финансов США Скотт Бессент заявил накануне, что американская и китайская стороны согласовали основные положения торгового соглашения. Это, по его словам, позволит избежать введения 100% пошлин для Пекина, о которых ранее говорил президент США Дональд Трамп. Встреча Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина запланирована на эту неделю.

Сообщения о позитивном ходе торговых переговоров двух стран снижают опасения, что пошлины и экспортные ограничения ослабят глобальный экономический рост и спрос на нефть, отмечают эксперты.

«Надежды на скорое заключение торговой сделки между США и Китаем улучшают настрой трейдеров в отношении перспектив экономического роста и спроса на нефть, и это накладывается на премию за риск, связанную с Россией», - отмечает основатель «Vanda Insights» Вандана Хари, слова которой приводит «Bloomberg».

«Однако я ожидаю, что наличие избыточного предложения на рынке будет сдерживать подъём цен на нефть», - говорит она. Brent, вероятно, вернётся в прежнюю «зону комфорта» в верхней части диапазона $60-70 за баррель, считает Хари.

По итогам прошлой недели цены на нефть выросли на 8% вслед за введением США санкций в отношении двух крупнейших российских нефтекомпаний – «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ».

Доллар США стабилен к евро, дешевеет к фунту стерлингов и укрепляется в паре с иеной. Трейдеры следят за ходом торговых переговоров США и Китая, а также ждут заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдёт 28-29 октября.

Статданные, опубликованные в минувшую пятницу, показали менее существенное, чем ожидалось, ускорение инфляции в США в сентябре. Темпы роста потребительских цен в стране в прошлом месяце повысились до 3% в годовом выражении с 2,9% в августе, сообщило министерство труда США. Опрошенные «Trading Economics» аналитики в среднем прогнозировали усиление инфляции до 3,1%.

Опубликованная статистика укрепила уверенность инвесторов в том, что ФРС опустит базовую процентную ставку на каждом из двух оставшихся в этом году заседаниях.

Отчёт о динамике потребительских цен приобрёл особую важность в связи с продолжающимся шатдауном в США, из-за которого большинство статистических данных не публикуется. Вслед за выходом статистики Белый дом заявил, что правительство, вероятно, не сможет обнародовать данные о динамике потребительских цен за октябрь из-за шатдауна.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность её снижения Федрезервом на 25 б.п. на октябрьском заседании оценивается рынком в 96,7%, по данным «FedWatch». «Мы полагаем, что доллар останется сильным в ближайшей перспективе», - отмечает аналитик «ANZ Group» Махджабин Заман. По его словам, рынок полностью учитывает в курсах снижение ставки Федрезервом в октябре и декабре, и любые заявления, предполагающие более осторожный подход к смягчению политики, будут поддерживать курс американской валюты.

Пара евро/доллар на 9.03 мск в понедельник торгуется на уровне $1,1628 по сравнению с $1,1627 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта к доллару вырос на 0,10% и составляет $1,3324 против $1,3311 по итогам торгов в пятницу. Стоимость доллара в паре с иеной увеличилась на 0,18% - до 153,13 иены против 152,86 иены на закрытие предыдущей сессии. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 7,1128 юаня по сравнению с 7,1255 юаня в пятницу.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,01%, более широкий WSJ Dollar Index теряет 0,01%.

По состоянию на 1000 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,17/87,33 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 206 копеек, средний курс продажи вырос на 173 копейки. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 83,2-83,3 рубля за доллар.

Китайский юань снижается на Московской бирже утром в понедельник. Рубль растёт перед основными налоговыми выплатами октября. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в понедельник и вторник, 27-го и 28 октября, в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,0785 рубля (-6,85 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 22,95 копейки ниже уровня действующего официального курса.