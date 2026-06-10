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Мурманская область. Арктика (16+)10.06.26 10:30

Доллар США умеренно дешевеет к основным валютам

Цены на нефть утром в среду растут на новостях с Ближнего Востока, отыгрывая понесенные накануне потери от договоренностей Ирана и Израиля прервать атаки друг против друга.

Как пишет finmarket.ru, корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана в среду утром атаковал 21 американскую цель них в ответ на удары вооружённых сил США по иранскому побережью и островам в Ормузском проливе, передают государственные СМИ Исламской республики. КСИР утверждает, что уничтожил ангар истребителей F-35 ВВС США на базе в Иордании и сбил американский беспилотник MQ-9 в небе над иранским городом Джем.

Эскалация конфликта произошла после того, как американские военные атаковали остров Кешм и места дислокации систем ПВО вдоль иранского побережья в Ормузском проливе, обвинив Иран в уничтожении вертолёта «Apache».

Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказывают опубликованные во вторник данные Американского института нефти (API), согласно которым резервы нефти в Штатах за прошлую неделю сократились примерно на 9,12 млн баррелей и обновили минимум за четыре месяца. Эксперты в среднем ожидали их снижения на 3,4 млн баррелей, отмечает «Trading Economics». API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные по запасам нефти в США будут обнародованы в 17.30 мск в среду.

Накануне Минэнерго страны повысило прогноз цены Brent на 2026 год с $94,85 до $95,39 за баррель. Мировой спрос на жидкие углеводороды, по его оценкам, снизится в этом году на 1,09 млн баррелей в сутки и составит 102,86 млн б/с.

В ходе сегодняшних торгов доллар умеренно слабеет в парах с евро, фунтом стерлингов и иеной.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,03%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,05%.

Сегодня основное внимание инвесторов сосредоточено на отчёте о динамике потребительских цен в США в мае, который будет опубликован в 15.30 мск. По оценкам аналитиков, общая инфляция в стране в прошлом месяце ускорилась до 4,2% в годовом выражении по сравнению с апрельскими 3,8%, базовая - до 2,9% с 2,8%, сообщает «Trading Economics». При этом в помесячном сопоставлении цены замедлили рост соответственно до 0,5% с 0,6% и до 0,3% с 0,4%, считают эксперты.

Завтра рынок ждёт отчёт о майской динамике цен производителей в Штатах.

После выхода на минувшей неделе сильных данных по американскому рынку труда и на фоне роста цен на энергоносители из-за конфликта на Ближнем Востоке трейдеры всё больше склоняются к мнению, что Федеральная резервная система (ФРС) в этом году повысит процентные ставки, причём сделает это уже в октябре.

Участники рынка деривативов оценивают вероятность повышения ставки по итогам октябрьского заседания ФРС в 51,7%, по данным «CME FedWatch». Ранее они ждали ужесточения политики только в декабре.

По состоянию на 9.11 мск за евро давали $1,1555 по сравнению с $1,1543 на закрытие предыдущей сессии.

Завтра состоится очередное заседание Европейского центрального банка. Инвесторы ожидают, что в этот раз регулятор поднимет процентные ставки.

Курс фунта повысился до $1,3393 с $1,3380 по итогам торгов во вторник. Стоимость американской валюты в паре с иеной составила на то же время 160,36 иены, как и на закрытии предыдущих торгов.

Повышения ставки ждут в этом месяце и от Банка Японии. Его следующее заседание запланировано на 15-16 июня.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,66/76,58 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 60 копеек, средний курс продажи упал на 70 копеек. Лучшие курсы покупки составили 75,2-75,1 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 75,29-75,39 рубля за доллар.

Китайский юань опускается в начале торгов на Московской бирже, рубль растёт на фоне находящихся на высоких уровнях котировок нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,505 рубля (-7,05 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 7,81 копейки ниже уровня действующего официального курса.

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