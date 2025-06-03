Доллар США умеренно укрепляется к основным мировым валютам

Цены на нефть продолжают повышаться во вторник после уверенного подъёма по итогам предыдущей сессии. Как отмечает finmarket.ru, поддержку нефтяному рынку оказывает эскалация геополитической напряжённости, в том числе конфликта России и Украины, а также ситуация вокруг Ирана.

Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что Вашингтон не допустит, чтобы сделка с Ираном оставляла Тегерану возможность обогащения урана. Иран между тем даёт понять, что не намерен отказываться от обогащения урана в рамках мирной атомной программы.

Восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман), ранее ограничившие производство нефти на 2,2 млн б/с, в выходные снова приняли решение увеличить квоты на добычу нефти на 411 тысяч баррелей в сутки в июле. Альянс сохранил темпы наращивания добычи третий месяц подряд, что несколько успокоило участников рынка, опасавшихся более существенного увеличения, отмечает «Reuters».

«То, что мы наблюдали в понедельник, является классическим случаем того, как страхи не материализовались», - отмечает главный инвестиционный стратег «Saxo Markets» Чару Чанана. - Сигналы ОПЕК+ вместе с ростом геополитической напряжённости и приближением автомобильного сезона спровоцировали резкое закрытие «коротких» позиций на нефтяном рынке».

Трейдеры также следят за ситуацией в канадской Альберте, где бушуют лесные пожары, парализовавшие производство нефти в регионе. В общей сложности проблема затронула мощности, обеспечивающие 7% добычи нефти в стране.

В понедельник цены на нефть резко выросли, в том числе благодаря решениям ОПЕК+, принятым в выходные.

Доллар США умеренно укрепляется к евро, фунту стерлингов и иене на торгах во вторник после существенного ослабления по итогам предыдущей сессии.

Давление на доллар оказывают сигналы ослабления экономики США, усиливающие ожидания снижения базовой ставки Федеральной резервной системой (ФРС).

Значение индекса деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в мае уменьшилось до 48,5 пункта по сравнению с 48,7 пункта месяцем ранее, сообщил в понедельник Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали рост индекса до 49,5 пункта, по данным «Trading Economics». ISM Manufacturing остаётся ниже 50 пунктов третий месяц подряд, что говорят о продолжающемся спаде активности в секторе.

Аналитики Уолл-стрит предупреждают о вероятности дальнейшего ослабления доллара на фоне торговой и налоговой политики Трампа, замедления темпов экономического роста и ожидаемого смягчения политики ФРС.

Команда «Morgan Stanley» полагает, что DXY упадет до 91 пункта к середине 2026 года, то есть до уровня пандемии COVID-19. В этом году долларовый индекс потерял 8,8%. Эксперты «JPMorgan Chase», «Goldman Sachs» и «Wells Fargo» также видят возможность дальнейшего снижения стоимости доллара.

Внимание рынка на этой неделе направлено на заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое пройдёт в четверг. ЕЦБ, как ожидается, снизит ставки восьмой раз за последний год, в результате чего ставка по депозитам опустится до 2%, отмечает «Trading Economics».

Кроме того, на пятницу запланирована публикация майского отчёта по безработице в США, который может сыграть важную роль в принятии ФРС решения по ставке на июньском заседании.

По состоянию на 9.10 мск евро снизился к доллару на 0,21% и торгуется на уровне $1,1417 по сравнению с $1,1441 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару опустилась на 0,20% - до $1,3517 против $1,3544 накануне. В понедельник доллар подешевел на 0,8% к евро и на 0,7% к фунту. Курс доллара в паре с иеной в ходе торгов поднялся на 0,27% - до 143,10 иены по сравнению с 142,71 иены на закрытие рынка в пятницу.

Пара доллар/офшорный юань стабильна торгуется на уровне 7,1968 юаня против 7,2094 юаня по итогам предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,61/85,9 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 125 копеек, средний курс продажи вырос на 123 копейки. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 81,99-82,09 рубля за доллар.

Китайский юань укрепился на Московской бирже утром во вторник, рубль опустился в рамках коррекции после роста в предыдущие дни и на фоне стабилизации цен на нефть. Участники торгов постепенно переходят к ожиданию пятничного заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,923 рубля (+3,3 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,22 копейки ниже уровня действующего официального курса.