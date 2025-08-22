Доллар США умеренно укрепляется к основным мировым валютам

Цены на нефть сохраняют стабильность утром в пятницу после уверенного роста накануне. Как сообщает finmarket.ru, трейдеры продолжают следить за геополитическими новостями.

Поддержку котировкам нефти в четверг оказало ослабление надежд на скорое урегулирование российско-украинского конфликта, которое могло бы привести к смягчению ограничений на поставки энергоносителей из РФ. Отсутствие ясности перспектив достижения мира на фоне новых заявлений сторон возродило опасения по поводу возможного ужесточения санкций против России и ее торговых партнёров.

Позитивным фактором для нефтяного рынка на этой неделе стали данные, указывающие на высокий спрос на нефть в США. Еженедельный доклад Минэнерго, опубликованный в среду, показал максимальное с середины июня сокращение запасов нефти в стране, а также снижение резервов бензина по итогам пятой недели подряд. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 6,01 млн баррелей, товарные запасы бензина - на 2,72 млн баррелей.

В пятницу участники рынка будут ждать сигналов о дальнейшей траектории денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы от главы центробанка Джерома Пауэлла, который выступит на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. Снижение процентных ставок может стимулировать экономический рост, что способствует повышению спроса на энергоносители.

Доллар США умеренно укрепляется к евро, фунту стерлингов и иене на торгах в пятницу.

В центре внимания рынков - ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, на котором в пятницу выступит председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл. Трейдеры будут ждать от него сигналов о готовности американского ЦБ возобновить снижение базовой ставки в сентябре.

Ожидания рынка, связанные со смягчением денежно-кредитной политики Федрезерва, несколько ослабли. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее уменьшения на 25 базисных пунктов на заседании 16-17 сентября теперь оценивается рынком в 73,3%, по данным «FedWatch». Неделей раньше этот показатель находился на уровне более 90%.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити Джефф Шмид полагает, что риски инфляции в Штатах несколько превышают риски для рынка труда и текущий курс ДКП является целесообразным. «По мере приближения к оптимальным показателям нашего двойного мандата становится сложнее принимать решения относительно того, куда должна двигаться процентная ставка», - сказал он в интервью «Bloomberg TV» в четверг.

Президент ФРБ Кливленда Бет Хаммак заявила, что не поддержала бы снижение базовой ставки, если бы руководству центробанка пришлось принимать решение о дальнейшей траектории ДКП уже завтра. «У нас слишком высокая инфляция, которая последний год демонстрирует склонность к ускорению, - сказала Хаммак в интервью, данном «Yahoo! Finance». - Для меня важно, чтобы мы сохраняли умеренно ограничительную денежно-кредитную политику, способствующую возвращению инфляции к целевому уровню".

Потребительские цены в Японии в июле выросли на 3,1% в годовом выражении. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 3,3% в предыдущем месяце и стала минимальной с ноября 2024 года.

Темп роста цен без учёта свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) снизился до 3,1% с 3,3% в июне. Результат превысил средний прогноз аналитиков, ожидавших подъема на 3%, по данным «Trading Economics».

Евро по данным на 9.31 мск снизился к доллару на 0,14% и торгуется на уровне $1,1590 по сравнению с $1,1606 на закрытие сессии в четверг. Курс фунта к доллару уменьшился на 0,10% - до $1,3399 против $1,3412 по итогам торгов накануне. Доллар вырос к иене на 0,11% и торгуется на уровне 148,54 иены против 148,37 иены на закрытие предыдущей сессии. Курс американской валюты к офшорному юаню поднялся до 7,1872 юаня по сравнению с 7,1830 юаня накануне.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,18%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,1%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,96/85,47 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 162 копейки, средний курс продажи вырос на 132 копейки. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 81,1-81,2 рубля за доллар.

Китайский юань незначительно повышается на Московской бирже утром в пятницу, рубль немного понижается на фоне лишь небольших изменений на рынке нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,1705 рубля (+0,85 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,43 копейки выше уровня действующего официального курса.