Мировые цены на нефть торгуются без единой динамики в пятницу утром после того, как за неделю «чёрное золото» подешевело почти на 3%, это стало худшей неделей для Brent с мая, а для WTI — с апреля, свидетельствуют данные торгов. Августовских фьючерсов на WTI росла на 0,19%, до 73,09 доллара за баррель.

Нефть подешевела почти на 3% за эту неделю. Цена марки Brent снизилась на 2,73%, достигнув максимального недельного снижения с конца мая, в то время как нефть марки WTI подешевела на 2,9%, что стало рекордным еженедельным снижением с начала апреля.

Такая отрицательная динамика была связана с ситуацией с ОПЕК+, альянс пока не смог согласовать дальнейшие условия своей сделки по сокращению добычи. Две встречи в начале июля закончились безрезультатно из-за спора между Саудовской Аравией и ОАЭ, а третья, 5 июля, была отменена. Дата нового заседания ОПЕК+ пока не назначена, что вызывает беспокойство на рынке.

Кроме того, ситуацию а нефтяном рынке ухудшило распространения нового штамма COVID-19 «дельта», что может замедлить восстановление мировой экономики, в частности, спроса на нефть, который начал набирать обороты на фоне ослабления карантинных ограничений.

«То, что мы наблюдаем на рынке нефти, сопровождается общим ослаблением настроений к глобальному риску», — сказал агентству «Блумберг» экономист «Oversea-Chinese Banking Corp» Хоуи Ли.

Сегодня тром рубль торгуется недалеко от уровней закрытия к доллару и немного подрастает к евро в начале торгов пятницы, следует из данных Московской биржи. В это же время доллар США умеренно укрепляется относительно основных мировых валют на торгах на фоне растущего беспокойства по поводу восстановления мировой экономики после пандемии COVID-19.