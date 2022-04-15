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Мурманская область. Арктика (16+)15.04.22 10:30

Доллар США уверенно укрепляется

Мировые цены на нефть в пятницу утром не имеют единой динамики, инвесторы оценивают новости о том, что страны ЕС намерены принять поэтапный запрет на российскую нефть, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, сегодня утром обе марки нефти торгуются разнонаправленно, инвесторы опасаются возможного её сокращения на рынке на фоне новостей о том, что страны ЕС могут перейти к более широкому запрету на импорт российской нефти. Это привело к ажиотажу на рынке «чёрного золота». При этом усилили ажиотаж компании, которые самостоятельно ввели «самосанкции» на российскую нефть.

«Многие компании пошли на самосанкции, пытаясь ограничить своё влияние на страну (Россию)», — сообщают эксперты «BofA Global Research». «Эти действия оказали существенное влияние на цены на нефть, учитывая роль России на мировом рынке нефти», — добавляют аналитики.

В ходе сегодняшних торгов доллар США уверенно укрепляется относительно евро, иены и фунта стерлингов в связи с растущими ожиданиями быстрого ужесточения политики Федеральной резервной системой.

Российский рынок акций и рубль умеренно снизятся в пятницу в отсутствие внешних ориентиров, считают аналитики.

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Александр
14.04.22 10:47
А при чем тут оплата в судостроении? Речь идет о должности капитана, а не специалиста в судостроении.
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Матвей
12.04.22 18:20
В Мончегорске есть стела - на фото памятник горнякам! На ней и установить памятную табличку. А городить ещё один огород совершенно не к чему! А тут и преемственность поколений прослеживаться будет.
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
Д.О. Вернер.
12.04.22 11:20
Интересно: установка стелы входит в статут присвоения звания городу или это отдельно, за городские деньги? Вот в Мурманске установили стелу и криво и не к месту и спустя много лет за деньги города...
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
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