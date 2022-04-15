Мировые цены на нефть в пятницу утром не имеют единой динамики, инвесторы оценивают новости о том, что страны ЕС намерены принять поэтапный запрет на российскую нефть, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, сегодня утром обе марки нефти торгуются разнонаправленно, инвесторы опасаются возможного её сокращения на рынке на фоне новостей о том, что страны ЕС могут перейти к более широкому запрету на импорт российской нефти. Это привело к ажиотажу на рынке «чёрного золота». При этом усилили ажиотаж компании, которые самостоятельно ввели «самосанкции» на российскую нефть.

«Многие компании пошли на самосанкции, пытаясь ограничить своё влияние на страну (Россию)», — сообщают эксперты «BofA Global Research». «Эти действия оказали существенное влияние на цены на нефть, учитывая роль России на мировом рынке нефти», — добавляют аналитики.

В ходе сегодняшних торгов доллар США уверенно укрепляется относительно евро, иены и фунта стерлингов в связи с растущими ожиданиями быстрого ужесточения политики Федеральной резервной системой.

Российский рынок акций и рубль умеренно снизятся в пятницу в отсутствие внешних ориентиров, считают аналитики.