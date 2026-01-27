Доллар стабилен к евро и фунту, дорожает к иене

Нефтяные цены снижаются с утра, рынок продолжает корректироваться после уверенного подъёма по итогам прошлой недели, поскольку трейдеры по-прежнему уверены в сохранении достаточного предложения.

Как отмечает finmarket.ru, Министерство энергетики Казахстана сообщило накануне, что ТОО «Тенгизшевройл» возобновило добычу нефти на Королевском месторождении и рассчитывает восстановить производство на месторождении Тенгиз в ближайшее время. Как сообщалось, 19 января «Тенгизшевройл» приостановил добычу нефти на обоих месторождениях из-за проблем с системами распределения электроэнергии.

Между тем восемь стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи нефти, вероятнее всего, сохранят текущий производственный план на март на онлайн-встрече в ближайшее воскресенье, 1 февраля, сообщило агентство «Bloomberg» со ссылкой на источники.

В центре внимания трейдеров остаётся ситуация в США, где сложные погодные условия парализовали добычу нефти и газа в ряде регионов, а также нарушили работу нескольких НПЗ на побережье Мексиканского залива. По оценкам аналитиков «JPMorgan», общий объём потерянной из-за снежной бури добычи составил порядка 250 тысяч баррелей в сутки. Эксперты, однако, полагают, что эти последствия будут кратковременными.

«Зимние снежные бури обычно влияют на рынок через сбои в логистике и работе НПЗ, но не сказываются на общем спросе. Если запасы нефти не истощены, последствия этого фактора сходят на нет, как только работа нормализуется», - отмечает главный инвестиционный директор «Karobaar Capital» Харис Хуршид.

В ходе сегодняшних торгов доллар США стабилен к евро и фунту стерлингов, укрепляется в паре с иеной.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,08%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,09%.

DXY находится на минимуме за 4 месяца на фоне сообщений об интервенциях властей Японии на валютном рынке, проводимых в координации с США с целью поддержки иены. С прошлого четверга, когда появились первые сообщения о возможных интервенциях, доллар подешевел на 2,5% в паре с иеной.

«До рынка доходит сигнал, что администрация США не хочет видеть существенного укрепления доллара, и если это так, то потенциал роста курса американской валюты ограничен», - отмечает аналитик «UBS Asset Management» Эван Браун, слова которого приводит газета «Financial Times».

По данным на 8.55 мск курс доллара к иене составил 154,51 иены против 154,18 иены на закрытие предыдущей сессии.

Давление на доллар также оказывают опасения очередного шатдауна. Американские сенаторы-демократы отказываются голосовать за пакет законопроектов о финансировании правительства без внесения серьёзных изменений в положения о внутренней безопасности после событий в Миннеаполисе. Это создаёт риск частичной остановки работы правительственных ведомств уже в предстоящие выходные.

Внимание трейдеров направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдёт 27-28 января. Рынок не ждёт от американского ЦБ снижения ставки на предстоящем заседании.

Аналитики, опрошенные «Bloomberg», полагают, что ФРС уменьшит ставку не ранее июня, учитывая сохраняющееся в США инфляционное давление и сигналы стабилизации рынка труда.

Инвесторы также продолжают следить за новостями относительно назначения следующего председателя Федрезерва. Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что президент США Дональд Трамп может объявить свой выбор кандидата на этот пост уже на текущей неделе. Газета «Financial Times» сообщала со ссылкой на источники, что главный инвестиционный директор направления активов с фиксированной доходностью «BlackRock Inc.» Рик Ридер стал одним из главных претендентов на этот пост.

Пара евро/доллар по данным на 8.55 мск торговался на уровне $1,1876 по сравнению с $1,1880 на закрытие предыдущих торгов. Стоимость фунта к доллару составила $1,3679 по сравнению с $1,3680 в понедельник. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 6,9544 юаня против 6,9488 юаня накануне.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,02/83,7 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 232 копейки, средний курс продажи вырос на 236 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 78,49-78,59 рубля за доллар.

Китайский юань растёт в начале торгов на Московской бирже, рубль дешевеет на фоне негативной динамики цен на нефть. Между тем определенную поддержку рублю продолжает оказывать подготовка компаний-экспортёров к налоговым выплатам месяца. В среду, 28 января, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, страховые взносы, НДПИ, акцизы и налог на прибыль. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,042 рубля (+4,55 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта оказалась на 11,05 копейки выше уровня действующего официального курса.