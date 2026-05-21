Доллар стабилен к евро и фунту, слабо дорожает к иене

Цены на нефть эталонных марок умеренно восстанавливаются сегодня после резкого снижения по итогам предыдущей сессии. «Нефтяной рынок слишком чувствителен к новостям по Ирану, - написали аналитики «ING». - Участники рынка уделяют особое внимание слухам о прогрессе на переговорах между Ираном и США. Мы уже неоднократно это проходили, и каждый раз всё заканчивалось разочарованием».

Как отмечает finmarket.ru, эксперты компании «Wood Mackenzie» накануне спрогнозировали, что цены на нефть могут достичь $200 за баррель, а мировая экономика столкнётся с самым сильным энергетическим кризисом за последнее столетие, если проход судов через Ормузский пролив не возобновится до конца 2026 года.

По их оценке, из-за закрытия пролива мировая добыча нефти и конденсата сократилось примерно на 11 млн баррелей в сутки. Кроме того, ближневосточный конфликт снизил объёмы производства сжиженного природного газа (СПГ) примерно на 80 млн тонн в год, что эквивалентно 20% глобального рынка.

Тем временем в среду Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 7,864 млн баррелей. Товарные запасы бензина на неделе уменьшились на 1,548 млн баррелей, тогда как резервы дистиллятов выросли на 372 тысячи баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на 2,9 млн баррелей, резервов бензина - на 2,1 млн баррелей, дистиллятов - на 1,1 млн баррелей, по данным «Trading Economics».

Накануне цены на нефть упали на заявлениях президента США Дональда Трампа о том, что война с Ираном завершится «очень быстро» и что Тегеран «очень хочет заключить сделку».

Курс доллара США слабо меняется в парах с евро и фунтом стерлингов утром в четверг, а также незначительно укрепляется к японской иене.

Накануне американская валюта ослабла к большинству мировых конкурентов на заявлениях президента США Дональда Трампа о том, что Штаты находятся на финальных стадиях переговоров с Ираном.

«Приток средств в защитные активы прекратился на позитивных новостях об иранском конфликте», - написал Джозеф Капурсо из «Commonwealth Bank of Australia».

Эта неделя проходит без публикации ключевых статданных из ведущих экономик мира. Участники рынка ждут данных о строительстве новых домов в США, которые будут опубликованы позднее в четверг, а также данных о динамике ВВП Германии и майском потребительском доверии в Штатах в пятницу.

Как стало известно в четверг, японский экспорт в апреле увеличился на 14,8% относительно того же месяца прошлого года, повышение было зафиксировано по итогам восьмого месяца подряд. Аналитики в среднем ожидали роста на 9,3%, сообщает «Trading Economics». Импорт Японии в апреле вырос на 9,7% при ожидавшемся подъёме на 8,3%.

По состоянию на 9.37 мск евро снизился к доллару лишь на 0,03% и торгуется на уровне $1,1621 по сравнению с $1,1624 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару составляет $1,3432 против $1,3435 по итогам торгов в среду. Курс американской валюты в паре с иеной вырос на 0,09% - до 159,06 иены по сравнению со 158,92 иены на закрытие предыдущей сессии. Доллар в паре с офшорным юанем также укрепляется менее чем на 0,1% и торгуется на уровне 6,8065 юаня.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднимается на 0,07%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,06%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,98/75,88 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 136 копеек, средний курс продажи упал на 62 копейки. Лучшие курсы покупки составили 74,4-74,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 74,65-74,75 рублч за доллар.