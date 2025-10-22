Доллар стабилен к евро и иене, укрепляется к фунту

Цены на нефть повышаются в среду вторую сессию подряд. Трейдеры оценивают информацию, касающуюся подготовки встречи президента США Дональда Трампа и Президента России Владимира Путина, а также новости относительно торговых переговоров Вашингтона с Индией и Китаем.

Как сообщает finmarket.ru, накануне американские СМИ сообщили, что подготовка встречи президентов США и РФ поставлена на паузу. Позднее Трамп заявил, что ожидает большей ясности относительно перспектив встречи через два дня.

Между тем, издание «Mint» сообщило, что Вашингтон и Нью-Дели близки к подписанию торгового соглашения, предусматривающего постепенное сокращение импорта Индией российской нефти.

«Заключение торговой сделки позитивно скажется на динамике мировой экономики и поддержит спрос на нефть, - отмечает основатель «Vanda Insights» Вандана Хари, слова которой приводит «Bloomberg». - Если соглашение будет предусматривать сокращение Индией импорта нефти в РФ, это также поддержит цены».

Поддержку нефтяному рынку также оказало сообщение министерства энергетики США о намерении закупить 1 млн баррелей нефти в стратегический нефтяной резерв (SPR).

Внимание трейдеров в среду направлено на еженедельный доклад о запасах энергоносителей в США, который будет обнародован в 17.30 мск. Оценки Американского института нефти (API), опубликованные вечером во вторник, показали снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на 2,98 млн баррелей.

В ходе сегодняшних торгов доллар США стабилен к евро и иене, дорожает в паре с фунтом стерлингов. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,01%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,07%.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией в торговой сфере. Президент США Дональд Трамп ранее выразил уверенность, что Вашингтон и Пекин смогут прийти к справедливому торговому соглашению. При этом он признал, что его запланированная на этот месяц встреча с председателем КНР Си Цзиньпином может не состояться. Между тем министр финансов США Скотт Бессент планирует встретиться с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном в Малайзии в предстоящие выходные для обсуждения торговых вопросов.

В США продолжается шатдаун, что усиливает неопределенность в отношении перспектив американской экономики, а также денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, отмечает «Trading Economics».

Советник Белого дома по экономике Кевин Хассетт заявил в понедельник, что приостановка работы правительства США, вероятно, закончится на этой неделе. В пятницу планируется публикация отчёта о динамике потребительских цен в США за сентябрь, выход которого ранее был отложен из-за шатдауна.

По состоянию на 9.40 мск за евро давали $1,1612 по сравнению с $1,1600 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта к доллару опустился до $1,3331 с $1,3371 накануне. Стоимость доллара в паре с иеной составила к 9.40 мск 151,79 иены против 151,93 иены по итогам предыдущих торгов. Вчера иена подешевела на 0,8% к доллару после утверждения кандидатуры главы Либерально-демократической партии (ЛДП) Санаэ Такаити на пост премьер-министра страны.

Инвесторы ждут, что Такаити будет проводить стимулирующую бюджетную политику, в том числе, наращивать госрасходы и, возможно, снижать налоги. Новый министр экономики Японии Минору Куити в среду пообещал поддерживать экономику страны в условиях повышения американских пошлин и усиления инфляции.

Курс американской валюты к офшорному юаню опустился до 7,1260 юаня с 7,1269 юаня накануне.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 83,02/86,32 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 192 копейки, средний курс продажи вырос на 111 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 82,63-82,73 рубля за доллар.

Китайский юань укрепляется в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается, несмотря на уверенно дорожающую нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,447 рубля (+3,9 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 8,25 копейки выше уровня действующего официального курса.